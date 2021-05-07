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Пенсионерку, которую отказался принять врач, привьют от COVID-19 на дому

Пожилую петербурженку, которую 7 мая не принял врач для осмотра перед вакцинацией от коронавируса в поликлинике на проспекте Шаумяна, привьют на дому. Об этом «Фонтанке» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Завтра ее на дому привьют. Уже позвонили семье», — пояснили в комздраве.

Пенсионерку не принял врач 10-го отделения поликлиники №17 Красногвардейского района. У женщины была запись на 15:30, однако, когда она с дочерью прибыла в поликлинику, оказалось, что график работы изменили и медик принимает только до 15:00.

Ее семья была возмущена таким обращением с 88-летней женщиной, которая передвигается на ходунках и практически не видит. Дочь пенсионерки рассказала «Фонтанке», что они прибыли на место даже раньше назначенного времени, и врач не приняла их, несмотря на уговоры. В районной администрации и в комитете, в свою очередь, утверждают, что к моменту их прибытия врача уже не было на месте. Ольга не отказалась от своих слов и подчеркнула, что не будет забирать направленную ранее жалобу.

Возможность для маломобильных граждан привиться на дому в Петербурге появилась в конце апреля. Для этого были сформированы 67 выездных бригад. Первую прививку успели получить более 700 горожан.

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Комментарии (10)

Флуктуация
17 поликлинику давно пора закрыть, толку от тамошних врачей нет, вред один
BobCat2
Просто всем в поликлинике пофиг. Пациентов много, а врач один (одна). И ничего за это ему (ей) не будет.
263580521
Вот же моральные уроды в поликлинике. Неужели некому было принять инвалида? Один терапевт на всю поликлинику?
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