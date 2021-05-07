Пенсионерку, которую отказался принять врач, привьют от COVID-19 на дому

«Завтра ее на дому привьют. Уже позвонили семье», — пояснили в комздраве.

Пенсионерку не принял врач 10-го отделения поликлиники №17 Красногвардейского района. У женщины была запись на 15:30, однако, когда она с дочерью прибыла в поликлинику, оказалось, что график работы изменили и медик принимает только до 15:00.

Ее семья была возмущена таким обращением с 88-летней женщиной, которая передвигается на ходунках и практически не видит. Дочь пенсионерки рассказала «Фонтанке», что они прибыли на место даже раньше назначенного времени, и врач не приняла их, несмотря на уговоры. В районной администрации и в комитете, в свою очередь, утверждают, что к моменту их прибытия врача уже не было на месте. Ольга не отказалась от своих слов и подчеркнула, что не будет забирать направленную ранее жалобу.