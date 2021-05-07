«С ходунками и почти слепа». В поликлинике на Шаумяна вдове инвалида войны отказали в осмотре врача перед вакцинацией

По её словам, её матери, пенсионерке, предстояло сделать второй укол в рамках вакцинации от коронавируса. Запись поставили на 15:30. Однако после прибытия на место оказалось, что врач, который ведет осмотр перед вакцинацией, работает только до 15:00.
«Возрастной человек, ей почти 89 лет. Она с ходунками и почти слепа. Мы оставались последние в очереди, упрашивали. Врач больше времени потратила с нами на [споры]. Причем мы пришли заранее. Моя сестра тоже врач, она просила, уговаривала, но перед нами просто закрыли дверь. Вся поликлиника нам сочувствовала. Меня сам факт возмутил. 9 мая на кону, у меня папа воевал. Поздравили, спасибо большое», — рассказала дочь женщины.
Она добавила, что не знает имя врача, отказавшего в приеме, но намерена его узнать и уже направила жалобу в комитет по здравоохранению. По словам Ольги, в поликлинике заявили, что пытались известить об изменении графика работы, но не дозвонились. К слову, на сайте медучреждения в разделе «Новости» информация об этом отсутствует.
«Это хорошо, что у меня есть машина. С 7-го этажа человеку спуститься, дойти до машины, это для нее вообще эпопея», — добавила собеседница редакции. Ей было предложено привезти мать на прививку 8 мая.
В комитете по здравоохранению в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию журналиста перенаправили в администрацию Красногвардейского района (она является соучредителем поликлиники). «Фонтанка» подала туда аналогичный запрос.