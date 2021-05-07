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«С ходунками и почти слепа». В поликлинике на Шаумяна вдове инвалида войны отказали в осмотре врача перед вакцинацией

Пенсионерку в Петербурге не приняли в поликлинике, несмотря на запись

В Петербурге в 10-м отделении поликлиники №17 на проспекте Шаумяна пожилой петербурженке отказали в осмотре врача перед вакцинацией, несмотря на предварительную запись, рассказала «Фонтанке» 7 мая её дочь Ольга.

По её словам, её матери, пенсионерке, предстояло сделать второй укол в рамках вакцинации от коронавируса. Запись поставили на 15:30. Однако после прибытия на место оказалось, что врач, который ведет осмотр перед вакцинацией, работает только до 15:00.

«Возрастной человек, ей почти 89 лет. Она с ходунками и почти слепа. Мы оставались последние в очереди, упрашивали. Врач больше времени потратила с нами на [споры]. Причем мы пришли заранее. Моя сестра тоже врач, она просила, уговаривала, но перед нами просто закрыли дверь. Вся поликлиника нам сочувствовала. Меня сам факт возмутил. 9 мая на кону, у меня папа воевал. Поздравили, спасибо большое», — рассказала дочь женщины.

Она добавила, что не знает имя врача, отказавшего в приеме, но намерена его узнать и уже направила жалобу в комитет по здравоохранению. По словам Ольги, в поликлинике заявили, что пытались известить об изменении графика работы, но не дозвонились. К слову, на сайте медучреждения в разделе «Новости» информация об этом отсутствует.

«Это хорошо, что у меня есть машина. С 7-го этажа человеку спуститься, дойти до машины, это для нее вообще эпопея», — добавила собеседница редакции. Ей было предложено привезти мать на прививку 8 мая.

В комитете по здравоохранению в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию журналиста перенаправили в администрацию Красногвардейского района (она является соучредителем поликлиники). «Фонтанка» подала туда аналогичный запрос.

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Комментарии (7)

Дмитрий Торчинов
Что за грамотей писал заголовок?
Вдове инвалида войны отказали осмотреть врача перед вакцинацией?

"Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее"©
Иван 2пырьев
ну и нахрена вы ее туда мучали возили даже на первую? Чтобы в поликлинике коровавирус поймать?
f0ntan
В этой поликлинике перед каждой вакцинацией нужно проходить медосмотр. Я думаю, такая процедура не только в этой клинике. Никакого конкретного врача для прохождения медосмотра перед вакцинацией в этой клинике нет. Там для прохождения медосмотра 4 двери в конце первого этажа. Если в 15ч ушел врач из одного кабинета, можно для медосмотра зайти в соседний. Сомневаюсь, чтобы ни один кабинет, в которы проводят медосмотр, не принимал. Из неприятного - они не вызывают, когда уже свободны. И у них нет лампочки над дверью, которая обычно загорается, когда можно входить. Поэтому народ, пришедший на вакцинацию на Шаумяна 51, сидит в коридоре по привычке и ждет, когда вызовет медсестра. А там, оказывается никакая медсестра выходить не будет и приглашать не будет. Надо заходить на медосмотр самому
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