«С ходунками и почти слепа». В поликлинике на Шаумяна вдове инвалида войны отказали в осмотре врача перед вакцинацией

По её словам, её матери, пенсионерке, предстояло сделать второй укол в рамках вакцинации от коронавируса. Запись поставили на 15:30. Однако после прибытия на место оказалось, что врач, который ведет осмотр перед вакцинацией, работает только до 15:00.



«Возрастной человек, ей почти 89 лет. Она с ходунками и почти слепа. Мы оставались последние в очереди, упрашивали. Врач больше времени потратила с нами на [споры]. Причем мы пришли заранее. Моя сестра тоже врач, она просила, уговаривала, но перед нами просто закрыли дверь. Вся поликлиника нам сочувствовала. Меня сам факт возмутил. 9 мая на кону, у меня папа воевал. Поздравили, спасибо большое», — рассказала дочь женщины.

