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Более 700 маломобильных петербуржцев получили первую дозу вакцины от COVID-19 на дому

С конца апреля более семи сотен горожан воспользовались возможностью надомной вакцинации от коронавируса и получили первую дозу. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Привиться на дому могут горожане, которые испытывают трудности с самостоятельным передвижением. Для этого были сформированы 67 выездных бригад. Они перевозят вакцину в специальных термоконтейнерах и размораживают препарат на месте.

Органы соцзащиты и социальные участковые передают информацию о маломобильных горожанах в поликлиники. Записаться на вакцинацию можно или в поликлинике по месту жительства, или через единый колл-центр городской службы социальных участковых по телефону 576–05–76.

В Петербурге полный курс вакцинации прошли 468 тысяч горожан, первую прививку от COVID-19 сделали более 584 тысяч человек.

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