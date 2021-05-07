Более 700 маломобильных петербуржцев получили первую дозу вакцины от COVID-19 на дому

С конца апреля более семи сотен горожан воспользовались возможностью надомной вакцинации от коронавируса и получили первую дозу. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.



Привиться на дому могут горожане, которые испытывают трудности с самостоятельным передвижением. Для этого были сформированы 67 выездных бригад. Они перевозят вакцину в специальных термоконтейнерах и размораживают препарат на месте.



Органы соцзащиты и социальные участковые передают информацию о маломобильных горожанах в поликлиники. Записаться на вакцинацию можно или в поликлинике по месту жительства, или через единый колл-центр городской службы социальных участковых по телефону 576–05–76.

