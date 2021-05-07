6 продуктовых сочетаний, от которых вам не поздоровится

Ну подумаешь, яичница с беконом. Это же вкусно и сытно. Ну курица с грибами. Сколько салатов и горячих блюд так готовят, и ничего. Вместе с диетологами мы внимательно присмотрелись к частым сочетаниям продуктов и выяснили, какие из них лучше обходить стороной.
Яичница с беконом
Сама по себе яичница — прекрасный выбор для завтрака: это источник белка, жиров и полезного холестерина. В частности, в ней содержится лецитин, положительно влияющий на нервную ткань, улучшающий обмен веществ и состояние кожи. Но вместе с беконом в таком завтраке появляются насыщенные жиры, а их употребление рекомендуют сокращать для профилактики многих неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.
— Более того, бекон относится к красному мясу, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное его употребление увеличивает риск рака поджелудочной железы:
Поэтому в данном случае идеальный завтрак — это яичница с овощами или куском цельнозернового хлеба вместо бекона.
Ирина Бородина — врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
По мнению диетолога Анны Лис, для завтрака лучше выбрать сочетание белков и жиров. Например, яйцо с лососем или авокадо. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например шпинат, можно добавить огурец.
— Яйцо с помидором — тоже практичный вариант, — говорит Анна Лис. — Яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом.
Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.
Паста с томатным соусом и сыром
Макароны — это крахмалистые углеводы, а помидоры — кислотосодержащие. Смешивать их тяжело для желудка. А если вдобавок щедро посыпать сыром, переваривание станет еще более проблематичным. После подобного обеда захочется отдохнуть, полежать и даже вздремнуть. В Испании и Италии для этого есть сиеста, но у нас, к сожалению, подобной традиции нет.
Существует еще поверье, что из-за сыра с помидорами у вас будет скапливаться соль в суставах, но это выдумки.
— Поваренную соль содержат практически все сыры, однако в составе, скажем, моцареллы, адыгейского, рикотты, колби-джека, проволоне, мюнстера и чеддера соли гораздо меньше, чем в таких видах, как брынза, фета или голубой сыр, — говорит Ирина Бородина. — Здесь всё зависит от количества. Одно дело, если вы употребляете
Фрукты с чем бы то ни было
Фрукты диетологи советует есть до еды, ничего с ними не сочетая. Сразу после еды лучше тоже на них не налегать. В противном случае можно заработать даже дисбактериоз. При сочетании фруктов с крупами процесс переваривания ягод сильно затягивается. Это может привести к брожению. Лучше всего съедать фрукты минимум за полчаса до еды.
— Это отдельный прием пищи, привычные многим рецепты запеченной курицы или салата с ананасами сочетают в себе несочетаемые продукты, — говорит Анна Лис. — Это самый неудачный состав продуктов. Вместо ананасов лучше приготовьте курицу с помидором и чесноком.
Огурцы с помидорами
Оказывается, что эти два продукта тоже лучше не смешивать. Такой овощной салат будет в лучшем случае бесполезным.
— Вопрос в том, есть пищевая ценность продукта или нет. Калории там будут в любом случае, но встает вопрос полезных калорий, — говорит сертифицированный диетолог-нутрициолог Игорь Мормиль. — Энергию мы получим, но витамины, из-за которых мы едим овощи, пропадают. Во-первых, в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С (он есть в помидорах). Во-вторых, у огурцов и помидоров разные процессы усвоения, желудок может переваривать что-то одно, а другой продукт, соответственно, начнет бродить.
Игорь Мормиль — сертифицированный диетолог-нутрициолог, тренер высшей категории, преподаватель Уральского института фитнеса.
Из-за этого брожения салат из огурцов и помидоров может показаться тяжелым, в кишечнике появятся газы. Заодно такой процесс снизит уровень полезных бактерий. Другой важный момент: огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Когда они смешиваются, образуются соли, а это может привести к заболеваниям почек и печени. Справедливости ради отметим, что все эти процессы происходят чаще, когда ваш салат постоял уже несколько часов. Если резать овощи и сразу их съедать, ничего страшного не случится.
Шашлык и все-все-все
Шашлык лучше всего есть со свежими овощами и зеленью: огурцами, помидорами, луком, листьями салата, петрушкой, укропом и кинзой. Список продуктов, с которыми есть его не стоит, тоже внушительный. Это изделия из теста, картофель, молочные продукты и рыба.
Шашлык с хлебом и (ну вдруг) макаронными изделиями — это сочетание белков и быстрых углеводов. Для их переваривания нужны разные ферменты, поэтому легко получить тяжесть в животе, брожение, повышенное газообразование и изжогу. Та же история происходит с картофелем, неважно, вареный он, жареный или запеченный. И снова всё дело в разных ферментах, необходимых для переваривания белка и крахмала.
Если вам придет в голову есть шашлык с молоком, помните, что оно (как и любые его производные) нейтрализует желудочный сок, что усложнит переваривание мяса. Как результат — всё те же тяжесть, вздутие и прочие неприятности. Рыба тоже кажется довольно странной парой к шашлыку. Перед пикником вообще желательно определиться с тем, что вы будете есть: либо то, либо другое. Здесь вопрос о разных структурах белка.
Курица и грибы
Воздержаться стоит не только от компании шашлыка с рыбой и мяса с молоком, но и от следующих продуктовых пар:
- орехи и мясо;
- яйца и мясо;
- курица и грибы;
- сыр и орехи;
- сыр и яйца;
- яйца и молоко;
- орехи, молоко и мясо.
В сочетании разные по своей природе белковые продукты дадут максимально возможную нагрузку на органы пищеварения. Для их расщепления нужны разные ферменты, разная их концентрация и разное время воздействия. Один вид белка в один прием пищи — это правило, которое должно стать нормой.
Может появиться вполне справедливое мнение о том, что различные белки отличаются составом аминокислот, которые должны поступать с продуктами питания для адекватного развития организма. И с этим никто не спорит. Но ведь и едим мы обычно трижды в день. А еще перекусы. Этого вполне достаточно, чтобы получить разные белки в разные приемы пищи.