6 продуктовых сочетаний, от которых вам не поздоровится

Сама по себе яичница — прекрасный выбор для завтрака: это источник белка, жиров и полезного холестерина. В частности, в ней содержится лецитин, положительно влияющий на нервную ткань, улучшающий обмен веществ и состояние кожи. Но вместе с беконом в таком завтраке появляются насыщенные жиры, а их употребление рекомендуют сокращать для профилактики многих неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.



— Более того, бекон относится к красному мясу, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное его употребление увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса (примерно таков вес пары традиционных кусочков бекона к яичнице) повышают опасность приблизительно на 17% . Кроме того, жареный бекон значительно повышает риск инсульта. По этой причине ученые советуют свести его употребление к минимуму.



Поэтому в данном случае идеальный завтрак — это яичница с овощами или куском цельнозернового хлеба вместо бекона.



Ирина Бородина — врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.



По мнению диетолога Анны Лис, для завтрака лучше выбрать сочетание белков и жиров. Например, яйцо с лососем или авокадо. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например шпинат, можно добавить огурец.



— Яйцо с помидором — тоже практичный вариант, — говорит Анна Лис. — Яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом.



Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.

