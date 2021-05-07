В Петербурге по звонку из Москвы «заминировали» набережные

Сотрудникам полиции пришлось осмотреть петербургские набережные после одного звонка, поступившего из российской столицы. Проверка продлилась два часа.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне примерно в 11:30 на телефон «112» поступил звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что планируется взрыв на одной из набережных Петербурга.

Полицейские осмотрели 72 объекта, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. В 13:30 проверка закончилась.

По информации нашего издания, звонивший не представился, но назвал свой точный адрес в Москве. Как удалось установить, номер телефона, с которого поступило тревожное сообщение, принадлежит 38-летнему мужчине по имени Владимир. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.