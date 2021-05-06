Фото: автор Дмитрий Громов Поделиться Поделиться







«Фонтанка» собрала и обработала комментарии читателей о самых плохих российских дорогах, по которым им приходилось ездить. Петербуржцы чаще всего путешествуют на машинах в соседние регионы и признаются, что иногда лишь мысль о предстоящем пути вызывает нервный тик. Однако больше всего жалоб на состояние магистралей и первое место в антирейтинге получила Ярославская область из Центральной части России. Недовольные проехались по ее многострадальному Угличу, окрестности которого ранее раскритиковали новоиспеченные автотуристы из столиц.



«Вышний Волочек - Углич - еще то испытание было, Рыбинск - Кукобой - вообще ужас. Одного раза хватило чтобы с тех пор в Ярославскую только через Вологду», - написал Resident_Ev1l.

«Я под Угличем на Золотом кольце даже велосипедное колесо ломал из-за ям», - поделился болезненным воспоминанием читатель Игорь Королев.



Фото: автор Игорь Королев Поделиться Поделиться







«Жесть дороги в Тверской и Ярославской области», - воскликнул Артур Комзолов, и он в этом мнении не одинок. Второе место антирейтинга разделили Тверская область, которая тоже относится к центральной России, и Ленинградская. На обе пришлось как минимум по три гневных комментария.

«Дороги даже в центральной части РФ - *****. Тверская область - как будто бомбили год назад, а не 76», - написал пользователь ***_555

Другие пользователи отметили, что так далеко ездить незачем, в Ленинградской области есть «покруче аттракционы на дорогах». «После Приозерска там полоса препятствий, помню-помню. Но 2-й раз не поеду, нафиг этот внутренний туризм», - отрезал Михаил Фёдоров. «Зачем нам Золотое кольцо, у нас есть свой «золотой треугольник»: Приморск-Высоцк-Выборг», - пошутила Леля Алфимовафон-Данилс.



автор фото читательница «Фонтанки» Наталья Поделиться Поделиться







Чтобы уместиться на третьем месте антирейтинга потесниться пришлось сразу трем регионам - Вологодской, Новгородской и Псковской областям. «Фонтанка» встретила противоречивые отзывы о дорогах на их территории. Критике подверглись даже не региональные, а федеральные трассы.

Например, Юлия Кох показала как ей приходится ездить на родину к родителям в город Вытегра Вологодской области по трассе А-215. Фото сделаны за 400 км от Петербурга.



Фото: автор Юлия Кох Фото: автор Юлия Кох Поделиться Поделиться







Петербуржец Дмитрий Громов убедился в том, что все познается в сравнении. На днях он с семьей въезжал в Вологодскую область, как на праздник, после утомительной езды по новгородчине по федеральной трассе А122.

«Морально готовились к непривычно плохому для нас качеству местных дорог, но увиденное превзошло все ожидания. До Боровичей ещё можно вполне неплохо ехать, хотя дороги в самом городе Боровичи уже насторожили. От Боровичей до Пестово - так себе, но в сухую погоду также ехать можно близко к пределу разрешенной скорости, лавируя между ямами. А вот начиная с самого Пестово и ровно до границы с Вологодской областью - просто тихий ужас, - рассказал он. - Одни ямы, асфальта в принципе не видно - проселочная грунтовка одним словом. Поначалу честно подумал, что заблудились, навигатор ошибся или я сам. Но притормозил, всё проверил - ан нет, мы по-прежнему на федеральной трассе». По бездорожью ему пришлось преодолевать 20 километров со скоростью 20 км/ч. По пути от границы регионов до Устюжны тоже пришлось объезжать ямы, но уже не в таких количествах.



Фото: автор Дмитрий Громов Фото: автор Дмитрий Громов Поделиться Поделиться







Во Псковской области читатели поругали дорогу от Опочки до границы с Белоруссией: состояние такое же, но она еще и платная.

Одного негативного комментария удостоилась Карелия, потому она отправляется на четвертое место. А приз зрительских симпатий, пожалуй, можно отдать Петербургу.

«Да какие региональные дороги?! Прокатитесь от Красного Села до Виллози или участку Ям-Ижорского шоссе, примыкающему к Московской трассе. Если уж тут в таком состоянии дороги, то что говорить о регионах?», - возмутился безымянный читатель «Фонтанки».

«Дороги в Питере в этом году жуть полная, - написал BobCat2. - Начал вспоминать 90ые, когда машины галсами по улицам ездили. Со снегом сошёл асфальт, плюс ямы на месте «восстановленного» после замены коммуникаций асфальта. Ощущение такое, что вообще улицами перестали заниматься». «Фонтанка» рассказывала ранее, откуда на петербургских дорогах появляются ямы после зимы и с кого о них спрашивать.

Справедливости ради, хорошие дороги путникам тоже встречаются, но либо гораздо реже, либо о них говорят не так охотно. Везением в комментариях похвастался читатель Антон Горшков. Но ему объяснили, что его примеры все же на троечку - «в трещины будет проникать вода и размывать потихоньку». Зато тут же предложили две другие магистрали, еще лучше: 41К-008 «Копорье-Войносолово» и 41К-055 «Волхов - Кисельня».



Фото: автор Антон Горшков Фото: автор Антон Горшков Фото: автор Lucky Starr Фото: автор Lucky Starr Поделиться Поделиться







Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

