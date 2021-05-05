Жители мегаполисов вместо закрытых для российского туриста заграничных курортов рванули изучать красоты родины. Путь к ним оказался настолько ухабист, что новички взвыли. Оказалось, что изнеженным относительно приличными петербургскими дорогами жителям мегаполиса за пределы М-11 Москва — Петербург лучше не соваться, а то придется горько оплакивать ремонт своих городских «ласточек». Российские дороги — для ветеранов внутреннего туризма, но до сих пор не перестают удивлять даже их. «Фонтанка» собрала свежий альбом, увидев который, возможно, многие петербуржцы откажутся от путешествия по стране.



Достоинства федеральных трасс, построенных относительно недавно, отмечают многие. Запустение региональных магистралей оказалось для большинства новоиспеченных автотуристов открытием. На маршруте по Золотому кольцу терпение многих закончилось в пункте назначения «Углич».

«После Углича вместо Ростова мне пришлось ехать на шиномонтаж. Мастер рассказал, что поток с Москвы закончился в 6 утра — друг за другом ехали с пробитыми колесами», — написала в Facebook свои впечатления Яна Харина, PR-директор компании «Магистраль двух столиц» (М-11). Она посоветовала желающим объездить Золотое кольцо взять с собой два запасных колеса и передвигаться только днем. «А я вообще завязала с дальними автопутешествиями до открытия границ», — резюмировала петербурженка.



Состояние другой трассы, Р-104, которая тоже пролегает через Углич, сняли на видео и недавно опубликовали в YouTube. В комментариях шутили: «Это чтобы лучше рассмотреть грибы и ягоды в лесу», назвали места на карте России с такой же дорожной ситуацией и справедливо отмечали: «Не вы первые и не последние».



Резонанс, казалось бы, сработал. Как сообщило 5 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области, участок трассы Сергиев Посад — Калязин — Углич — Рыбинск — Череповец протяженностью 22,5 км отремонтируют в этом году за 585,5 млн рублей. На самом деле местные СМИ писали о начале работ на самых «критичных» участках еще в конце апреля, до майских праздников.



Страх перед региональными трассами на Facebook становится коллективным. «Мозги, кишки, позвоночник — такая дорога вытрясает все, даже душу!» — пугает подписчиков петербурженка Марина Нериновская.

В комментариях встречаются диаметрально противоположные мнения. Кто-то видел картины и похуже, например на участке Новгород — Луга, а с начала нулевых, мол, региональные дороги вообще стали намного лучше. Иной же сетует, что за последние годы ничего по большому счету не изменилось. Рожденный ездить по Невскому и ЗСД городской седанчик летать по просторам Родины не может.

На недостатки М-11 в соцсетях тоже указали, чтобы у ее строителей не вырастали раньше времени крылья за спиной. «Цена вполне европейская, но инфраструктуры тупо нет. Очереди. К несчастным четырем заправкам на трассе длинной в 800 км стоят очереди из авто. Нет заправок. Нету. Пожрать тоже негде. На всей протяженности два кафе. Одно из них закрыто. Ко второму — очередь. Это при том, что трасса полупустая», — написала предпринимательница Ольга Ускова.



Углич — не какая-то экстремальная точка на карте, а лишь один из тысяч примеров российской реальности, к которым привыкшие путешествовать «по европам» петербуржцы откровенно не готовы. Удивляться дорожным причудам не перестают даже закаленные сибиряки. «Минное поле» в Ордынском районе Новосибирской области сменяют кадры дороги в чистом поле.



Путешественник Виктор, направлявшийся из Демянска Новгородской области в Торопец Тверской области посочувствовал своей машине. «За окном +2, +4, сильные дожди, перемежающиеся снегом. Местами грейдеры раскисли, местами их размесили лесовозы. Часть дороги асфальтовая, но лучше бы был грейдер, так как от асфальта остались только перемычки между ямами», — написал он в Instagram.



Россиянка Юлия попыталась измерить ямы на въезде в село Мокрицы Рязанской области своим телом. Получился почти знаменитый шпагат Жана-Клода Ван Дамма.

