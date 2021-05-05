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Смольный выбрал подрядчика на оформление трамваев и троллейбусов к Евро-2020. «Красота» обойдется в 7,7 млн рублей

В Петербурге определились с подрядчиком на оформление трамваев и троллейбусов к Евро-2020

В Петербурге подвели итоги аукциона на выполнение художественного оформления бортов 100 трамваев и троллейбусов. Согласно сайту госзакупок, тендер выиграло ООО «Терминал», которое предложило выполнить работы за 7 млн 696 тыс. рублей при начальной стоимости контракта в 12,2 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГУП «Горэлектротранс». В конкурсе приняли участие три компании. Две из них, ООО «Пассажир ТВ» и ООО «Современные технологии», запросили на выполнение работ больше «Терминала», первая — 7 млн 757 тыс. рублей, другая — 12 млн 139 тыс. рублей.

Фото: пример оформления из конкурсной документации
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Подрядчику необходимо к Евро-2020 изготовить художественное оформление на специальной пленке и наклеить ее на внешние борта транспорта. Через некоторое время после проведения спортивного мероприятия наклейки нужно будет снять и восстановить покрытие.

Фото: пример оформления из конкурсной документации
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Ранее в Смольном рассказали, как Евро-2020 ограничит движение в Петербурге. В период проведения матчей мундиаля будут организованы «периметры безопасности». Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Зрителей примут Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Обновлённый календарь матчей смотрите на «Фонтанке».

Губернатор Петербурга Александр Беглов в середине апреля одобрил восьмилетнюю комплексную программу развития электрического транспорта за 123 млрд рублей. После он заявил, что городу нужны «дешевые деньги» на новую модель транспортного обслуживания.

Фото: пример оформления из конкурсной документации
Фото: пример оформления из конкурсной документации

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Комментарии (5)

f0ntan
Троллейбусы в туристической зоне еще остались. А трамваи в туристической зоне где? Там все трамвайные пути давно разобрали. А где не разобрали, по ним трамваи все равно не ходят, как на Литейном, Владимирском и Белинского. Это так будут раскрашивать трамваи для спальных районов? Да и мордатой модели трамваев, таких как на рисунке, я в городе не видел
Елена Козюкова
Смольный не "переборщил"с миллионами?
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