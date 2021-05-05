В Петербурге подвели итоги аукциона на выполнение художественного оформления бортов 100 трамваев и троллейбусов. Согласно сайту госзакупок, тендер выиграло ООО «Терминал», которое предложило выполнить работы за 7 млн 696 тыс. рублей при начальной стоимости контракта в 12,2 млн рублей.
Заказчиком работ выступает ГУП «Горэлектротранс». В конкурсе приняли участие три компании. Две из них, ООО «Пассажир ТВ» и ООО «Современные технологии», запросили на выполнение работ больше «Терминала», первая — 7 млн 757 тыс. рублей, другая — 12 млн 139 тыс. рублей.
Подрядчику необходимо к Евро-2020 изготовить художественное оформление на специальной пленке и наклеить ее на внешние борта транспорта. Через некоторое время после проведения спортивного мероприятия наклейки нужно будет снять и восстановить покрытие.
Ранее в Смольном рассказали, как Евро-2020 ограничит движение в Петербурге. В период проведения матчей мундиаля будут организованы «периметры безопасности». Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Зрителей примут Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Обновлённый календарь матчей смотрите на «Фонтанке».
Губернатор Петербурга Александр Беглов в середине апреля одобрил восьмилетнюю комплексную программу развития электрического транспорта за 123 млрд рублей. После он заявил, что городу нужны «дешевые деньги» на новую модель транспортного обслуживания.