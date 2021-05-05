В Петербурге подвели итоги аукциона на выполнение художественного оформления бортов 100 трамваев и троллейбусов. Согласно сайту госзакупок, тендер выиграло ООО «Терминал», которое предложило выполнить работы за 7 млн 696 тыс. рублей при начальной стоимости контракта в 12,2 млн рублей.



Заказчиком работ выступает ГУП «Горэлектротранс». В конкурсе приняли участие три компании. Две из них, ООО «Пассажир ТВ» и ООО «Современные технологии», запросили на выполнение работ больше «Терминала», первая — 7 млн 757 тыс. рублей, другая — 12 млн 139 тыс. рублей.