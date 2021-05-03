Мы чуть не сошли с ума, пока разбирались в родственных связях. Кажется, проще вспомнить по именам всех героев «Санта-Барбары», чем разобраться, как назвать жену двоюродного брата или детей двоюродной сестры. Но если и вдаваться в семейные подробности, то на максималках.
Начнем с простейшего. Кто такой тесть?
Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?
«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?
У Лены есть сестра. Как Лена может называть ее мужа?
А теперь выясняется, что и у мужа Лены есть сестра. Кем она приходится Лене?
А кто такой дщерич?
Как назвать жену двоюродного брата?
Родные сестры вышли замуж. Кем являются друг другу их мужья?
А кто же такой шурин?
Иван женился во второй раз. Кем приходятся друг другу его первая и вторая жена?
От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях
Родственные связи — не ваш конек. Вам достаточно ближайшего круга.
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От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях
Ваши знания о родственных связях выходят далеко за круг ближайших родственников.
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От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях
Если вы что-то и не угадали, то просто потому, что впервые услышали.
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От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях
Идеальный результат. Родственные связи — ваш конек!