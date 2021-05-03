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От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях

Тестя от зятя каждый отличит. А дальше?

Будьте готовы к тому, что некоторые названия вы услышите впервые
Будьте готовы к тому, что некоторые названия вы услышите впервыеКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Мы чуть не сошли с ума, пока разбирались в родственных связях. Кажется, проще вспомнить по именам всех героев «Санта-Барбары», чем разобраться, как назвать жену двоюродного брата или детей двоюродной сестры. Но если и вдаваться в семейные подробности, то на максималках.

Начнем с простейшего. Кто такой тесть?

Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?

«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?

У Лены есть сестра. Как Лена может называть ее мужа?

А теперь выясняется, что и у мужа Лены есть сестра. Кем она приходится Лене?

А кто такой дщерич?

Как назвать жену двоюродного брата?

Родные сестры вышли замуж. Кем являются друг другу их мужья?

А кто же такой шурин?

Иван женился во второй раз. Кем приходятся друг другу его первая и вторая жена?

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От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях

Родственные связи — не ваш конек. Вам достаточно ближайшего круга.

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От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях

Ваши знания о родственных связях выходят далеко за круг ближайших родственников.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях

Если вы что-то и не угадали, то просто потому, что впервые услышали.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

От шурина слышу: проверьте, разбираетесь ли вы в родственных связях

Идеальный результат. Родственные связи — ваш конек!

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Будьте готовы к тому, что некоторые названия вы услышите впервые
Будьте готовы к тому, что некоторые названия вы услышите впервыеКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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Комментарии (5)

bluxer
От этой терминологии веет махровой деревенщиной. Городским неприлично знать всю эту мерзость.
coronel
братаниха - двоюродная невестКа, не невеста
Милая +
Проще родственников по именам звать.
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