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«СПИД.Центр» сообщил о визите полиции в петербургское отделение фонда Красовского по заявке от «гееборца» Булатова

В «СПИД.Центр» в Петербурге и ещё в двух городах страны пришли сотрудники полиции. Поздний визит состоялся в день показа фильма Севы Галкина «Фанаты». Об этом 30 апреля сообщается на сайте фонда, возглавляемого журналистом Russia Today Антоном Красовским.

В петербургское отделение полиция пришла, сказав, что им «сообщили о съёмках запрещённого характера». К моменту приезда сотрудников фильм уже закончился, и в фонде оставались лишь двое его сотрудников.

В сообщении также говорится, что заявка в правоохранительные органы якобы поступила от Тимура Булатова (Исаева), известного в Петербурге как «гееборец». «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Помимо культурной столицы, полицейские посетили пространства «СПИД.Центра» в Москве и Нижнем Новгороде. При этом в столице сотрудница МВД якобы сообщила, что им поступило сообщение о том, что несовершеннолетним показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации», хотя людей младше 18 лет на показе не было, заверили в фонде.

«О возрастном ограничении фонд сообщал во всех анонсах мероприятия, сотрудники проверяли документы у всех гостей. Полиция, визуально оценив возраст аудитории, не стала проверять паспорта у присутствующих, взяла объяснения у сотрудников и уехала», — добавили в «СПИД.Центре».

В фонде напомнили, что фильм «Фанаты» должны были показывать на Московском международном кинофестивале (ММКФ), но картину сняли с показа без объяснения причин, а режиссёру Севе Галкину посоветовали найти другую площадку. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он рассказывает историю о грабежах и убийствах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в России.

«СПИД.Центр» — фонд помощи людям, живущим с ВИЧ. Его основатель и председатель — журналист Russia Today Антон Красовский, недавно прославившийся предложением топить протестующих в Мойке.

Ранее «Фонтанка» писала, как после сообщения борца с геями Тимура Булатова были сорваны кинопоказы фестиваля «Артдокфест» в Петербурге.

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Комментарии (3)

drakon1984
А Красовский думал что его не коснется. Вот так вот...
drakon1984
жаба и гадюка нашли друг друга
Иван 2пырьев
и кто тут теперь озабоченный?
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