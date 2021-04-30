«СПИД.Центр» сообщил о визите полиции в петербургское отделение фонда Красовского по заявке от «гееборца» Булатова

В петербургское отделение полиция пришла, сказав, что им «сообщили о съёмках запрещённого характера». К моменту приезда сотрудников фильм уже закончился, и в фонде оставались лишь двое его сотрудников.



В сообщении также говорится, что заявка в правоохранительные органы якобы поступила от Тимура Булатова (Исаева), известного в Петербурге как «гееборец». «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Помимо культурной столицы, полицейские посетили пространства «СПИД.Центра» в Москве и Нижнем Новгороде. При этом в столице сотрудница МВД якобы сообщила, что им поступило сообщение о том, что несовершеннолетним показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации», хотя людей младше 18 лет на показе не было, заверили в фонде.

