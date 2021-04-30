ГИБДД Петербурга рассказала, как в праздники будут работать МРЭО

Праздник Весны и Труда 1 Мая и День Победы 9 Мая меняют график работы подразделений МРЭО ГИБДД в Петербурге и Ленобласти в первой половине мая. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.



МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85, а также МРЭО ГИБДД № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 17, МОТН и РАС ГИБДД не будут работать 1 и 9 мая в связи с праздничными днями. В остальные дни подразделения будут работать по графику.

МРЭО ГИБДД № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 18 также уйдут праздновать 1 и 9 мая, после чего 2–3 и 10–11 мая не будут работать в связи с выходными. Далее работа продолжится по графику.