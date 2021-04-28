Если попросят денег — значит, перед вами жулики. Как будет проходить поквартирная вакцинация в Петербурге

Что такое вакцинация на дому?
Это новый виток развития прививочной кампании от коронавируса в Петербурге. В городе 134 прививочных кабинета, но не все могут добраться до поликлиники или торгового центра, поэтому для них процедуру доставят на дом.
Напомним, что Смольный хотел бы вакцинировать 600 тысяч петербуржцев к июню и 1,2 млн — к августу, но темпы продолжают падать вторую неделю подряд после трехнедельного всплеска интереса на фоне прививки президента. С 12 по 18 апреля было привито первично 43 259 человек, с 19 по 25 апреля — 38 750 человек.
Когда начнут прививать на дому?
Управление Роспотребнадзора по Петербургу согласовало проведение вакцинации от COVID-19 на дому 26 апреля. Это последний рубеж, после которого процесс будет запущен в ближайшие дни, в зависимости от готовности каждого конкретного района.
Для кого это?
Для всех, кто находится дома и имеет тяжелые хронические заболевания. В первую очередь, это инвалиды и маломобильные граждане, те, кто получает социальное обслуживание на дому и испытывает трудности в самостоятельном передвижении. Все диагнозы не перечислить, но маломобильность — медицинское понятие и определяет её участковый терапевт.
Сколько людей планируется вакцинировать на дому?
Всех желающих из числа маломобильных и инвалидов, которые не имеют противопоказаний. Точное число в Петербурге назвать сложно, но в Москве, например, речь идет о 120 тысячах человек. В Петербурге администрации районов пока сформировали предварительные списки на 2 500 человек, которые потенциально хотели бы привиться на дому. Ближе к делу среди них могут быть медотводы и отказы.
А самому можно записаться на вакцинацию на дому?
Власти обещают идти навстречу не только инвалидам, но и тем, кто, например, плохо ходит, а официально маломобильным не является. Решение о домашней вакцинации остается за участковым терапевтом. Чтобы записать родственника или самостоятельно включиться в программу, нужно обратиться по номеру 122, в свою поликлинику или в единый колл-центр городской службы социальных участковых — (812) 576-05-76, откуда передадут данные в списки, а в поликлиниках организуют бригаду в заранее оговоренное время.
Кто приедет на дом?
Для вакцинации на дому сформированы 63 бригады во всех районах Петербурга. В них вошли квалифицированные врачи и медсестры. Каждая команда оснащена средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины. Размораживать препарат будут на месте.
Скорее всего между записью и приездом бригады будет проходить до нескольких дней, чтобы обслужить за день сразу группу желающих.
Перед уколом будет проводиться осмотр?
Все как в поликлинике: врач осмотрит перед прививкой, а после — понаблюдает за реакцией организма на укол в течение 30 минут.
Какие вакцины привезут на дом?
В основном будут использовать «Спутник V», но в поликлиниках, где есть «ЭпиВакКорона», могут привезти и её, по согласованию с пациентом и при наличии возможности.
Как отличить вакцинаторов от мошенников?
Важно запомнить и рассказать родственникам, что вакцинаторы не могут возникнуть внезапно на пороге дома с заманчивым уколом. Все включенные в списки на укол предварительно опрашиваются, с ними согласовывается точное время визита.
Кроме того, вакцинация абсолютно бесплатна. Любые предложения доплатить хоть за что-нибудь сразу же говорят: перед вами жулики. Если при встрече с вакцинаторами закрались сомнения, то всегда можно позвонить в поликлинику, откуда якобы прибыла бригада.