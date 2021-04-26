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Поквартирная вакцинация согласована в Петербурге: к кому скоро приедут с уколом

Роспотребнадзор разрешил массово вакцинировать петербуржцев в их квартирах

Управление Роспотребнадзора по Петербургу согласовало проведение вакцинации от COVID-19 на дому, сообщили 26 апреля в межведомственном координационном совете Смольного. По социальным показаниям уколы с доставкой пока ждут инвалидов и маломобильных граждан.

Запуск проекта, который уже реализуется в столице, ещё в середине апреля анонсировал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Нужно было только согласие Роспотребнадзора.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 538 тысяч человек. Из них 392 тысячи — полностью. За минувшее воскресенье первично привито 1 245 человек, вторично — 1 522. Запаса препарата в городе хватит еще на 187 тысяч человек.

Смольный хотел бы вакцинировать 700 тысяч к июню и 1,2 млн — к августу, но темпы вакцинации продолжают падать вторую неделю после трехнедельного всплеска интереса на фоне прививки президента. С 12 по 18 апреля было привито первично 43 259 человек, с 19 по 25 апреля — всего 38 750 человек.

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Комментарии (37)

rastaman
Прививать пожилых = подвергать их ненужной опасности. Это прямая угроза жизни. Это преступление властей.
Теодор
Все верно. Тот кто отказывается от вакцинации осознанно ставит под угрозу здоровье окружающих. Им должно быть запрещено продавать авиабилеты, посещать общественные мероприятия. Антипрививочники пусть сидят дома под одеялом.
kuk-vasyusha
Если государство, которое никогда не заботилось о людях, начинает это делать, стоит крепко призадуматься..
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