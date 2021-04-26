Поквартирная вакцинация согласована в Петербурге: к кому скоро приедут с уколом

Запуск проекта, который уже реализуется в столице, ещё в середине апреля анонсировал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Нужно было только согласие Роспотребнадзора.



За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 538 тысяч человек. Из них 392 тысячи — полностью. За минувшее воскресенье первично привито 1 245 человек, вторично — 1 522. Запаса препарата в городе хватит еще на 187 тысяч человек.



Смольный хотел бы вакцинировать 700 тысяч к июню и 1,2 млн — к августу, но темпы вакцинации продолжают падать вторую неделю после трехнедельного всплеска интереса на фоне прививки президента. С 12 по 18 апреля было привито первично 43 259 человек, с 19 по 25 апреля — всего 38 750 человек.

