«Спутник» с доставкой на дом: Петербург запустит массовую поквартирную вакцинацию

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге в ближайшее время начнут прививать граждан на дому. В первую очередь маломобильные группы населения.



«Возможно проведение вакцинации и на дому. Сейчас завершается процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Рассчитываю, что на этой неделе мы его завершим, и, начиная с этой или следующей недели, начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся на дому», — рассказал он журналистам 15 апреля.