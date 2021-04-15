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«Спутник» с доставкой на дом: Петербург запустит массовую поквартирную вакцинацию

Массовая вакцинация на дому стартует в Петербурге в ближайшие недели

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге в ближайшее время начнут прививать граждан на дому. В первую очередь маломобильные группы населения.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге в ближайшее время начнут прививать граждан на дому. В первую очередь маломобильные группы населения.

«Возможно проведение вакцинации и на дому. Сейчас завершается процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Рассчитываю, что на этой неделе мы его завершим, и, начиная с этой или следующей недели, начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся на дому», — рассказал он журналистам 15 апреля.

В Москве начали делать прививки маломобильным гражданам от COVID-19 на дому еще 13 апреля. Таких жителей в столице порядка 120 тысяч человек.

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Комментарии (11)

Franklin_Delano_Roosevelt
принудительное чипирование? =)
Ольга Емелина
ага - отраву с доставкой на дом. совсем взбесились!
Maik5
Маломобильные и так мало где бывают, если вообще бывают.
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