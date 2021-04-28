Глава «Студии 44» Никита Явейн рассказал, что проект предполагает дома переменной высоты, фактически получился 41 дом. Материалы отделки фасадов — лицевой кирпич нескольких цветов и природный неполированный камень двух цветов. Проект подразумевает «пробивку» 24-й и 25-линий, которые получат визуальную перспективу до набережной.



Выходящая на набережную застройка будет носить ступенчатую планировку, что соответствует характеру исторической застройки Васильевского острова.



Историческую котельную Кожевенного завода А. Парамонова предлагается приспособить под начальную школу на 300 мест. Дом купца Парамонова, архитектурный памятник, предложено приспособить под поликлинику. Также проект предполагает встроенный детский сад.



«Я считаю, что в целом «Студии 44» удалось новую застройку в известной степени подчинить характеристике Васильевского острова, а именно ступенчатая планировка квартала в той части, где она выходит к Неве. Второй момент — это продление линий, и прежде всего 24–25-й, которые стреляют прямо на Неву», — прокомментировал рецензент, член совета Михаил Мильчик. Он добавил, что авторам удалось избежать конфликта между новой застройкой и существующими памятниками.



Проект получил хвалебные отзывы членов Градсовета Бориса Кирикова и Маргариты Штиглиц. «Это тот случай, когда осуществление этого проекта пойдет на пользу городу», — сказал Кириков, пояснив, что тем самым улучшится характер эстетической составляющей. Штиглиц назвала проект замечательным.

