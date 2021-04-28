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Во время финала чемпионата мира по шашкам со стола убрали флаг России, пока россиянка думала над своим ходом

По требованию WADA на чемпионате мира по шашкам убрали российский флаг

На чемпионате мира по шашкам в Польше прямо во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской со стола убрали российский флаг. Кроме того, отклеили стикер с фамилией россиянки, на котором также был изображен триколор.

Момент попал в прямую трансляцию, вызвав бурное обсуждения в социальных сетях.

Человеком, убравшим флаг, оказался экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. В интервью сайту «Чемпионат.com» он объяснил это требованием Всемирного антидопингового агентства.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать. Польская сторона не совершила ничего плохого», — заявил Павлицкий.

После четырех раундов Тансыккужина проигрывает Садовской в борьбе за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Для победы нужно набрать 54 очка. Садовская ведет со счетом 32:16. Матч за титул завершится 3 мая.

Тамара Тансыккужина — шестикратная чемпионка мира по шашкам (2001, 2002, 2004, 2007, 2011, 2019). Наталья Садовская выигрывала этот титул дважды (2016, 2018).

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года подтвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта: отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национальных гимна, эмблем или символов.

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Комментарии (3)

Policeman
Путин снова всех переиграл. Даже в шашки.
ppky0323
Гордость за величие страны просыпается! Куда- то с колен поднялись..
rastaman
Прокол организаторов. Его изначально не должно было там быть.
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