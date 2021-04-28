На чемпионате мира по шашкам в Польше прямо во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской со стола убрали российский флаг. Кроме того, отклеили стикер с фамилией россиянки, на котором также был изображен триколор.

В Федерации Шашек России назвали инцидент с флагом безобразием. Прямо во время встречи на Чемпионате мира со стола у россиянки забрали флаг. Это при том, что шашки и допинг — сомнительная комбинация, и все допинг-тесты игроков в шашки отправляются напрямую в WADA pic.twitter.com/3VOS0K0pgZ

Человеком, убравшим флаг, оказался экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. В интервью сайту «Чемпионат.com» он объяснил это требованием Всемирного антидопингового агентства.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать. Польская сторона не совершила ничего плохого», — заявил Павлицкий.



После четырех раундов Тансыккужина проигрывает Садовской в борьбе за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Для победы нужно набрать 54 очка. Садовская ведет со счетом 32:16. Матч за титул завершится 3 мая.



Тамара Тансыккужина — шестикратная чемпионка мира по шашкам (2001, 2002, 2004, 2007, 2011, 2019). Наталья Садовская выигрывала этот титул дважды (2016, 2018).



Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года подтвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта: отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национальных гимна, эмблем или символов.

