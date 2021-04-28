Фильм «Гражданин Кейн» лишился идеального рейтинга на ведущем киносайте из-за рецензии 1941 года

Картина потеряла «100% свежести» после того, как на портале появился 116-й по счёту комментарий — рецензия, опубликованная в Chicago Tribune в 1941 году, почти сразу после выхода «Гражданина Кейна» в кинотеатрах. Её автор под псевдонимом Мэй Тини заявлял, что, по его мнению, фильм не производит впечатления «величайшего из когда-либо снятых», и писал, что визуальные эффекты наводят на него жуть.

Картина Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» потеряла статус идеальной на одном из самых популярных агрегаторов кинорецензий Rotten Tomatoes. Образ разрушил внезапно загруженный на сайт отзыв 80-летней давности. На это обратило внимание издание IndieWire .

Рецензию загрузили на сайт модераторы, которые реализуют программу сохранения архивной информации о классике кинематографа. В «клуб» картин, которым присвоено 100% свежести и где раньше был «Гражданин Кейн», попадают только единицы: сейчас таким рейтингом из тысяч работ обладают лишь шесть десятков. В списке есть вторая часть «Приключений Паддингтона», «История игрушек», «Ребекка», «12 разгневанных мужчин».



О «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса активно заговорили в последние полгода, после выхода «Манка» Дэвида Финчера. Сюжет последнего строится вокруг истории Германа Манкевича — сценариста классической ленты. «Манк» получил «Оскары» за лучшую операторскую работу и работу художника-постановщика.



О результатах церемонии этого года «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале.



Накануне стало известно о том, что государственные СМИ Китая и крупнейшие поисковики страны удалили сообщения о триумфе на «Оскаре» режиссёра «Земли кочевников» Хлои Чжао. Восемь лет назад в одном из интервью кинодеятель сказала, что, живя в Китае, ощущала, что повсюду царит ложь.

