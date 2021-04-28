Фильм «Гражданин Кейн» лишился идеального рейтинга на ведущем киносайте из-за рецензии 1941 года

Картина Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» потеряла статус идеальной на одном из самых популярных агрегаторов кинорецензий Rotten Tomatoes. Образ разрушил внезапно загруженный на сайт отзыв 80-летней давности. На это обратило внимание издание IndieWire.
Картина потеряла «100% свежести» после того, как на портале появился 116-й по счёту комментарий — рецензия, опубликованная в Chicago Tribune в 1941 году, почти сразу после выхода «Гражданина Кейна» в кинотеатрах. Её автор под псевдонимом Мэй Тини заявлял, что, по его мнению, фильм не производит впечатления «величайшего из когда-либо снятых», и писал, что визуальные эффекты наводят на него жуть.
Рецензию загрузили на сайт модераторы, которые реализуют программу сохранения архивной информации о классике кинематографа. В «клуб» картин, которым присвоено 100% свежести и где раньше был «Гражданин Кейн», попадают только единицы: сейчас таким рейтингом из тысяч работ обладают лишь шесть десятков. В списке есть вторая часть «Приключений Паддингтона», «История игрушек», «Ребекка», «12 разгневанных мужчин».
О «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса активно заговорили в последние полгода, после выхода «Манка» Дэвида Финчера. Сюжет последнего строится вокруг истории Германа Манкевича — сценариста классической ленты. «Манк» получил «Оскары» за лучшую операторскую работу и работу художника-постановщика.
О результатах церемонии этого года «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале.
Накануне стало известно о том, что государственные СМИ Китая и крупнейшие поисковики страны удалили сообщения о триумфе на «Оскаре» режиссёра «Земли кочевников» Хлои Чжао. Восемь лет назад в одном из интервью кинодеятель сказала, что, живя в Китае, ощущала, что повсюду царит ложь.