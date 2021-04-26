FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Информацию о продажах билетов в театры и музеи соберут в единую базу

Минкульт соберет данные о посещении музеев и театров в одну систему

Для музеев и театров могут разработать собственную единую автоматизированную систему сведений, аналогичную порталу ЕАИС Фонда кино. Как пишет «Российская газета», с таким предложением 26 апреля выступила министр культуры Ольга Любимова на форуме креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum.

«Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам. Мы могли бы вместе с профессиональным сообществом подумать над ее разработкой», — сказала Любимова.

Как отметила министр культуры, такую работу не получится сделать быстро: детали планируется обсуждать и с учреждениями культуры, и с игроками бизнес-рынка. Результат позволит сделать работу музеев и театральных площадок максимально прозрачной.

Единая федеральная автоматизированная система сведений о показах фильмов в кинозалах существует с 2014 года. На сайте выкладывается информация о том, кто произвёл каждый фильм, выходящий на большие экраны, и сколько за какой прокатный период собрала каждая лента. При этом в 2019 году на странице появилась «доска позора» российских кинематографистов. В список заносят ленты, которые получили государственную поддержку при создании, но не вернули вложенные средства — вне зависимости от качества лент. В антирейтинг попадали драма о мигрантке в Москве «Айка» Сергея Дворцевого, попавшая в шорт-лист «Оскара» от Казахстана, и «Мальчик русский» о Первой мировой войне, снятая учеником Александра Сокурова Александром Золотухиным.

Какую именно информацию планируется загружать в систему для музеев и театров — пока что не сообщается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Сергей Каменев
Перевести театры и музеи на прозрачную схему типа как в кино!? Наивные! Да кто же это даст?!
altnec
А сколько зараженных появилось после конско-лошадиного сборища?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний