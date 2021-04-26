Информацию о продажах билетов в театры и музеи соберут в единую базу

«Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам. Мы могли бы вместе с профессиональным сообществом подумать над ее разработкой», — сказала Любимова.

Для музеев и театров могут разработать собственную единую автоматизированную систему сведений, аналогичную порталу ЕАИС Фонда кино. Как пишет «Российская газета» , с таким предложением 26 апреля выступила министр культуры Ольга Любимова на форуме креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum.

Как отметила министр культуры, такую работу не получится сделать быстро: детали планируется обсуждать и с учреждениями культуры, и с игроками бизнес-рынка. Результат позволит сделать работу музеев и театральных площадок максимально прозрачной.



Единая федеральная автоматизированная система сведений о показах фильмов в кинозалах существует с 2014 года. На сайте выкладывается информация о том, кто произвёл каждый фильм, выходящий на большие экраны, и сколько за какой прокатный период собрала каждая лента. При этом в 2019 году на странице появилась «доска позора» российских кинематографистов. В список заносят ленты, которые получили государственную поддержку при создании, но не вернули вложенные средства — вне зависимости от качества лент. В антирейтинг попадали драма о мигрантке в Москве «Айка» Сергея Дворцевого, попавшая в шорт-лист «Оскара» от Казахстана, и «Мальчик русский» о Первой мировой войне, снятая учеником Александра Сокурова Александром Золотухиным.



Какую именно информацию планируется загружать в систему для музеев и театров — пока что не сообщается.

