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«Оставляем за собой право». В США допустили новые санкции против России из-за Навального

Белый дом на следующий день после несогласованных акций в России заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.

По сводным данным МВД, 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.

«Как вам известно, ранее в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы ввели ряд санкций (против РФ), и мы сохраняем за собой право ввести дополнительные санкции в будущем», — сказала 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

Вместе с тем, она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете освобожден».

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, что в колонию к оппозиционеру были допущены четыре врача не из системы ФСИН, и «серьёзных рисков для здоровья Навального нет». Также омбудсмен заявила, что «фактов применения к А. А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено».

Навальный в колонии продолжает голодовку. Таким образом он требует от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Несправедливо. Шкодит старый маразматик, а расплачивается вся страна.
265869877
Да сколько ж их пихать то можно. БДСМ какой то.
zorkii
Выслать всех детей чиновников обратно в Россию. Эти санкции?
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