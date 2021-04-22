«Оставляем за собой право». В США допустили новые санкции против России из-за Навального

Белый дом на следующий день после несогласованных акций в России заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.
По сводным данным МВД, 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.
«Как вам известно, ранее в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы ввели ряд санкций (против РФ), и мы сохраняем за собой право ввести дополнительные санкции в будущем», — сказала 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, пишет РИА Новости.
Вместе с тем, она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете освобожден».
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, что в колонию к оппозиционеру были допущены четыре врача не из системы ФСИН, и «серьёзных рисков для здоровья Навального нет». Также омбудсмен заявила, что «фактов применения к А. А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено».