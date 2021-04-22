«Оставляем за собой право». В США допустили новые санкции против России из-за Навального

Белый дом на следующий день после несогласованных акций в России заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.

По сводным данным МВД, 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.

«Как вам известно, ранее в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы ввели ряд санкций (против РФ), и мы сохраняем за собой право ввести дополнительные санкции в будущем», — сказала 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, пишет РИА Новости.