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«Фактов жестокого или грубого обращения не установлено». Москалькова рассказала об условиях содержания Навального

Российский омбудсмен заявила, что Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в колонии

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в колонии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — говорится в ответе Москальковой генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, который 22 апреля цитирует «Интерфакс».

Омбудсмен утверждает, что «фактов применения к А. А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено». Она отметила, что «ночью Навальному, как и другим осуждённым, отводится восемь часов беспрерывного сна». Также Москалькова добавила, что сотрудники колонии по закону обязаны посещать осуждённых, «в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон». Принудительного прерывания сна в отношении Навального не осуществлялось, подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

Напомним, днём ранее Татьяна Москалькова заявила, что Алексея Навального в колонии посетили четыре врача, «не входящие в систему ФСИН», и «серьёзных рисков для здоровья Навального нет».

Навальный в колонии продолжает голодовку. Таким образом он требует от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (6)

260122801
Хиленький такой предводитель оказался. Поэтому наверное только среди детей и самоутверждается, взрослым подобную дичь не втюхаешь.
hyperborean
унтерменша
NAFTALIN 2000-2036
шо это за омбудсменша такая, которую и назначают-то по представлению того, кого собственно и обвиняют в нарушении всего и вся? кому интересно ее мнение...
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