«Фактов жестокого или грубого обращения не установлено». Москалькова рассказала об условиях содержания Навального

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в колонии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



«Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — говорится в ответе Москальковой генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, который 22 апреля цитирует «Интерфакс».

