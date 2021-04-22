Захарова о высылке Словакией российских дипломатов: Москва разочарована псевдосолидарностью Братиславы с Прагой

Ответ России на высылку трёх российских дипломатов из дипмиссии РФ в Братиславе не заставит себя ждать. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова вечером 22 апреля.
«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу, — приводит ТАСС её слова. — Наш ответ не заставит себя ждать».
Ранее премьер-министр Словакии заявил, что Братислава высылает трёх сотрудников посольства РФ в качестве реакции на события в Чехии.
Посол Чехии же сегодня, 22 апреля, был в МИДе РФ. «Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», — заявила Захарова. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило также и о требовании «сократить количественный состав посольства Чехии в Москве».