Захарова о высылке Словакией российских дипломатов: Москва разочарована псевдосолидарностью Братиславы с Прагой

Ответ России на высылку трёх российских дипломатов из дипмиссии РФ в Братиславе не заставит себя ждать. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова вечером 22 апреля.

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу, — приводит ТАСС её слова. — Наш ответ не заставит себя ждать».



Ранее премьер-министр Словакии заявил, что Братислава высылает трёх сотрудников посольства РФ в качестве реакции на события в Чехии.