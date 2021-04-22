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Захарова о высылке Словакией российских дипломатов: Москва разочарована псевдосолидарностью Братиславы с Прагой

МИД России обещает ответить на выдворение своих сотрудников посольства из Словакии

Ответ России на высылку трёх российских дипломатов из дипмиссии РФ в Братиславе не заставит себя ждать. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова вечером 22 апреля.

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу, — приводит ТАСС её слова. — Наш ответ не заставит себя ждать».

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что Братислава высылает трёх сотрудников посольства РФ в качестве реакции на события в Чехии.

Посол Чехии же сегодня, 22 апреля, был в МИДе РФ. «Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», — заявила Захарова. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило также и о требовании «сократить количественный состав посольства Чехии в Москве».

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. 22 апреля МИД Чехии заявил, что вышлет ещё больше российских дипломатов.

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Комментарии (14)

dragvs
Хаха, истерикой Машки доволен. Почему мы должны терпеть такую бездарность?
Trurl
Ударим псевдосолидарностью Москвы с Минском по псевдосолидарности Братиславы с Прагой!
sektor7
Пять штук вышлите и сократите тех персонал
Нормально станет
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