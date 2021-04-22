Словакия высылает трёх российских дипломатов

Братислава высылает представителей российской дипломатической миссии, сообщает газета Dennik 22 апреля.

О том, что три сотрудника посольства РФ должны покинуть страну, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Он обосновал это тем, что Словакия не может терпеть, когда представители других стран не соблюдают согласованные правила. Это реакция на события в Чехии», — уточняет издание.

Как пишет Spectator, дипломаты должны покинуть страну через семь дней. Ожидается, что Россия в ответ, вероятно, отправит домой трех сотрудников посольства Словакии в Москве.