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Словакия высылает трёх российских дипломатов

Братислава высылает представителей российской дипломатической миссии, сообщает газета Dennik 22 апреля.

О том, что три сотрудника посольства РФ должны покинуть страну, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Он обосновал это тем, что Словакия не может терпеть, когда представители других стран не соблюдают согласованные правила. Это реакция на события в Чехии», — уточняет издание.

Как пишет Spectator, дипломаты должны покинуть страну через семь дней. Ожидается, что Россия в ответ, вероятно, отправит домой трех сотрудников посольства Словакии в Москве.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов. 22 апреля МИД Чехии заявил, что вышлет ещё больше российских дипломатов.

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Комментарии (12)

fortun
Целая Словакия,плевок кошачий.
Foxit
Словаки тявкают. Вот умора.
SERGEY111
Словаки нагибают пропитанную насквозь нафталином " Великую Россию " - вот мы блин дожили .
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