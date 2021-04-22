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Чехия сократит численность российского посольства в Праге до численности чешской дипмиссии в Москве

МИД Чехии объявил о сокращении сотрудников российского посольства в Праге

Министерство иностранных дел Чехии объявило о новых мерах в ответ на взрывы в Врбетице.

«До конца мая численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве», — сообщается 22 апреля в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

По версии МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 сотрудников, тогда как в чешской дипмиссии в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек ранее допустил высылку из республики «примерно 60» сотрудников посольства России.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (13)

Gilka
россия - самая большая проститутка
Dimitry Antonov
Не совсем точно описаны события. Чехи высылают дипломатов не как продолжение истории со взрывами, а из-за нашего отказа вернуть назад высланных Чехов.
vic_5e4cd1938d1a8
Значит, пока чехи не договоряться с нами о взаимном возвращении дипломатов так и будет у каждой страны по 1,5 дипломата.
Не мы начали ...
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