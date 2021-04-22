Чехия сократит численность российского посольства в Праге до численности чешской дипмиссии в Москве

Министерство иностранных дел Чехии объявило о новых мерах в ответ на взрывы в Врбетице.
«До конца мая численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве», — сообщается 22 апреля в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
По версии МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 сотрудников, тогда как в чешской дипмиссии в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек ранее допустил высылку из республики «примерно 60» сотрудников посольства России.