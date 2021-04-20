Bellingcat: За операцией по взрыву склада боеприпасов в Чехии могли стоять Петров, Боширов и еще четыре сотрудника ГРУ

Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

«В операции ГРУ, которую чешские власти связали со взрывом склада боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года, участвовали по меньшей мере шесть сотрудников из подразделения № 21955 ГРУ», — сообщается 20 апреля в расследовании Bellingcat.



Руководителем операции якобы был генерал-полковник Андрей Аверьянов, который под именем Андрей Оверьянов выезжал в Вену во время событий в Врбетице. Другие сотрудники подразделения № 21955 также купили авиабилеты на разные даты в европейские страны, однако близкие к чешскому складу боеприпасов. Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же Александр Петров и Руслан Боширов) полетели сразу в Прагу. Через несколько дней они выдвинулись в Остраву, которая расположена в часе езды от склада. В этот город из Вены якобы направился и Аверьянов в компании подполковника Николая Ежова, который использовал псевдоним Николай Кононихин. Расследователи предполагают, что на место могли приехать и два других сотрудника ГРУ — генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко, которые заблаговременно выехали в Будапешт под дипломатическим прикрытием. Утром 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в Врбетице произошел взрыв.

