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Bellingcat: За операцией по взрыву склада боеприпасов в Чехии могли стоять Петров, Боширов и еще четыре сотрудника ГРУ

Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

«В операции ГРУ, которую чешские власти связали со взрывом склада боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года, участвовали по меньшей мере шесть сотрудников из подразделения № 21955 ГРУ», — сообщается 20 апреля в расследовании Bellingcat.

Руководителем операции якобы был генерал-полковник Андрей Аверьянов, который под именем Андрей Оверьянов выезжал в Вену во время событий в Врбетице. Другие сотрудники подразделения № 21955 также купили авиабилеты на разные даты в европейские страны, однако близкие к чешскому складу боеприпасов. Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же Александр Петров и Руслан Боширов) полетели сразу в Прагу. Через несколько дней они выдвинулись в Остраву, которая расположена в часе езды от склада. В этот город из Вены якобы направился и Аверьянов в компании подполковника Николая Ежова, который использовал псевдоним Николай Кононихин. Расследователи предполагают, что на место могли приехать и два других сотрудника ГРУ — генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко, которые заблаговременно выехали в Будапешт под дипломатическим прикрытием. Утром 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в Врбетице произошел взрыв.

Чепига, Мишкин, Аверьянов и Ежов вскоре вернулись в Россию через Вену.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (17)

mynine
В любой нормальной стране после опубликования подобных фактов все руководство разведки отправилось бы в отставку или в тюрьму, а у нас представитель МИДа выступит с заявлением что "вывсеврете" и на этом все кончится.
asgard
Простите, часовню тоже я развалил?
DAE
Ну да, ну да, Bellingcat - это просто образец честности правдивости ))
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