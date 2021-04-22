МИД Чехии хочет выслать из страны «примерно 60» сотрудников посольства России

Во внешнеполитическом ведомстве Чехии подсчитали, что в посольстве РФ в республике работают 27 дипломатов и 67 сотрудников, тогда как в чешской дипмиссии в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.

«Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве», — цитирует 22 апреля заявление министра иностранных дел Якуба Кулганека ТАСС .

По словам Кулганека, чешская сторона совместно с европейскими партнерами обсуждает ответные меры после произошедшего в Врбетице. Глава МИД Чехии также допустил перспективы возмещения ущерба от взрывов.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию двадцать чешских дипломатов.