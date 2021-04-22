FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Посол Чехии продолжит работу в России

Глава дипломатической миссии Чехии в России Витезслав Пивонька не стал комментировать содержание разговора в российском МИДе, но заявил, что пока продолжит работу в России.

«Я лично? Пока да», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос, выходя из здания Министерства иностранных дел РФ в Москве (цитата по Интерфаксу).

Его беседа в МИДе длилась около получаса. Посол Чехии получил информацию об ответных мерах Москвы на действия Праги. Какие конкретно — расскажет российское диппредставительство, сообщил Пивонька.

Ранее днём Чехия заявила, что сократит штат посольства России в Праге до размера своей дипломатической миссии в России, которая значительно уменьшилась после зеркальных мер в ответ на высылку российских дипломатов из республики. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек ранее допустил высылку из республики «примерно 60» сотрудников посольства России.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (2)

Piter Russo
Богемский хрусталь и чешский фарфор не запретят случаем?
Вячеслав Рогожин
Пивас чешский запретят? Так продающийся здесь и производится в России!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний