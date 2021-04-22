Посол Чехии продолжит работу в России

Глава дипломатической миссии Чехии в России Витезслав Пивонька не стал комментировать содержание разговора в российском МИДе, но заявил, что пока продолжит работу в России.

«Я лично? Пока да», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос, выходя из здания Министерства иностранных дел РФ в Москве (цитата по Интерфаксу).

Его беседа в МИДе длилась около получаса. Посол Чехии получил информацию об ответных мерах Москвы на действия Праги. Какие конкретно — расскажет российское диппредставительство, сообщил Пивонька.