Посол Чехии продолжит работу в России

Глава дипломатической миссии Чехии в России Витезслав Пивонька не стал комментировать содержание разговора в российском МИДе, но заявил, что пока продолжит работу в России.
«Я лично? Пока да», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос, выходя из здания Министерства иностранных дел РФ в Москве (цитата по Интерфаксу).
Его беседа в МИДе длилась около получаса. Посол Чехии получил информацию об ответных мерах Москвы на действия Праги. Какие конкретно — расскажет российское диппредставительство, сообщил Пивонька.
Ранее днём Чехия заявила, что сократит штат посольства России в Праге до размера своей дипломатической миссии в России, которая значительно уменьшилась после зеркальных мер в ответ на высылку российских дипломатов из республики. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек ранее допустил высылку из республики «примерно 60» сотрудников посольства России.