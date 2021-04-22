В Красносельском районе Петербурга 22 апреля подключили светофор, не работавший месяц после гибели собаки. Накануне там сбили девочку, которая пыталась перейти дорогу.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ «ДОДД», в четверг, 22 апреля, светофор у дома 9 по Гатчинскому шоссе в Красном Селе подключили к электроснабжению и вернули к работе.
Напомним, светофор отключили 21 марта после того, как около него предположительно от удара током погибла собака. Специалисты ГУ «ДОДД» тогда осмотрели светофор и не нашли каких-либо неисправностей, но решили оставить его отключенным, чтобы обследовать с привлечением лаборатории. Проведенные позже замеры тоже не выявили каких-то неполадок, однако подготовка к подключению светофора заняла целый месяц.
Утром 21 апреля у неработающего светофора автомобиль сбил школьницу, которая пыталась перейти дорогу. Девочка получила травмы средней тяжести. Местные жители в соцсетях отмечали, что неоднократно в течение прошедшего месяца просили включить светофор, это подтвердили и в полиции. В ПАО «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» рассказали, что 20 апреля получили все необходимые подтверждения от подрядчика ГУ «ДОДД» для подключения светофора и были готовы 21 апреля допустить специалистов к работам, но абонент запланировал работы на 22 апреля.