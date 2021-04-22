FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Светофор на Гатчинском шоссе, где погибла собака и сбили девочку, вернули в строй

ГУ «ДОДД» подключил светофор на месте ДТП с ребенком в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга 22 апреля подключили светофор, не работавший месяц после гибели собаки. Накануне там сбили девочку, которая пыталась перейти дорогу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ «ДОДД», в четверг, 22 апреля, светофор у дома 9 по Гатчинскому шоссе в Красном Селе подключили к электроснабжению и вернули к работе.

ПоделитьсяПоделиться

Напомним, светофор отключили 21 марта после того, как около него предположительно от удара током погибла собака. Специалисты ГУ «ДОДД» тогда осмотрели светофор и не нашли каких-либо неисправностей, но решили оставить его отключенным, чтобы обследовать с привлечением лаборатории. Проведенные позже замеры тоже не выявили каких-то неполадок, однако подготовка к подключению светофора заняла целый месяц.

Утром 21 апреля у неработающего светофора автомобиль сбил школьницу, которая пыталась перейти дорогу. Девочка получила травмы средней тяжести. Местные жители в соцсетях отмечали, что неоднократно в течение прошедшего месяца просили включить светофор, это подтвердили и в полиции. В ПАО «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» рассказали, что 20 апреля получили все необходимые подтверждения от подрядчика ГУ «ДОДД» для подключения светофора и были готовы 21 апреля допустить специалистов к работам, но абонент запланировал работы на 22 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

asgard
Там надо лежачего делать. И камеру на 40, чтобы 60 ездили. Место выглядит как двухполосное шоссе. Не удивительно что народ гоняет. Еще и домов там зачем-то настроили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний