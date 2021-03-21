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Светофор в Петербурге убил собаку током. В соцсетях обсуждают версии

Трагедия произошла в Красном Селе на территории Санкт-Петербурга. Домашний пёс погиб, вероятно, от удара электричества. Местные жители говорят, что такое здесь не впервые: их питомцы тоже страдали от этого.

Как сообщает 21 марта паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», около пешеходного перехода на Гатчинском шоссе, 9, погибла собака. Её вёл на поводке ребёнок, он ничего сделать не мог. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, но показывать предсмертные конвульсии на страницах «Фонтанки» нельзя по этическим соображениям.

Ребёнок не пострадал, однако получил моральную травму на всю жизнь, отмечается в сообщении. Приехавшие полицейские огородили место происшествия сигнальной лентой. «По предварительным данным, в светофоре оказалась нарушена изоляция, в результате чего опора стала смертельно опасной», — пишет «Коллапс».

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Подписчики группы отмечают, что проводником мог стать мокрый поводок, либо пёс сам прислонился к неизолированной опоре и принял влажной шкурой всю статику напряжения. Кроме того, собаку могло ударить током не от светофора, а от подводки к нему. Судя по конвульсиям, она долго оставалась под током, рассуждают горожане.

«Это не первый удар током, гуляю с собакой, уже слышала об этом в декабре», — пишут в комментариях. Как минимум две подписчицы рассказали, что их собак било током. «Подтверждаю, мою собаку тоже прищипнуло в этом месте ещё зимой», — рассказывает Анна. «Тоже подумала, что моя собака накололась в этом месте, ближе к шкафу, визжал во все горло. Ещё в январе было», — добавляет Тая.

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Комментарии (26)

cron
"принял влажной шкурой всю статику напряжения" - покруче стремительного домкрата и стрелки осциллографа будет.
MarinaTs
Зашибись... т.е. любой мог случайно оказаться на месте несчастного пса? И не надо тут мне про обувь писать, умники.
Родителям в суд на обслуживающую организацию и влупить за моральный ущерб, чтобы мало не показалось. Собакен беги по Радуге.
Bobr Dobr
Собаки! Не ссыте на столбы! Опасно для жизни!
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