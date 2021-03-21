Как сообщает 21 марта паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», около пешеходного перехода на Гатчинском шоссе, 9, погибла собака. Её вёл на поводке ребёнок, он ничего сделать не мог. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, но показывать предсмертные конвульсии на страницах «Фонтанки» нельзя по этическим соображениям.

Ребёнок не пострадал, однако получил моральную травму на всю жизнь, отмечается в сообщении. Приехавшие полицейские огородили место происшествия сигнальной лентой. «По предварительным данным, в светофоре оказалась нарушена изоляция, в результате чего опора стала смертельно опасной», — пишет «Коллапс».