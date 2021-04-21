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На месте гибели собаки в Красном Селе светофор так и не включили. Теперь там сбили ребёнка

В Петербурге на Гатчинском шоссе в ДТП пострадала девочка

На оживлённом Гатчинском шоссе в Красном Селе (входит в границы Санкт-Петербурга) утром 21 апреля произошло ДТП с пешеходом. Девочка переходила дорогу по «зебре» при неработающем светофоре.

Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», шестиклассница госпитализирована в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля у дома 7, корпус 5, по Гатчинскому шоссе.

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На кадрах камеры наружного наблюдения видно, что девушка идёт по «зебре». Машина в левом ряду её пропускает, а в правом ряду водитель, видимо, не увидел её из-за едущей перед ним легковушки и вовремя не скинул скорость.

«Сегодня круглая символичная дата. Ровно 21.03.21 светофор на этом пешеходном переходе убил собаку. Правда по мнению замначальника отдела содержания дирекции координации дорожного движения Артёма Юрина, возможно, долгие конвульсии собаки тогда случились в результате инфаркта. С тех пор люди массово жаловались в ГУ ДОДД, прося починить и запустить светофор, там большой поток людей и детей в школы, но по сей день узел так и не включили», — отмечают в паблике.

Смерть собаки рядом со светофором 21 марта также попала на видео, «Фонтанка» по этическим соображениям смогла показать только отдельные кадры. Специалисты ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» не нашли неисправностей в кабельном хозяйстве объекта, но решили временно отключить светофор от энергоснабжения.

«После получения заключения от электролаборатории будет принято решение о проведении необходимых работ в случае обнаружения неисправностей либо при их отсутствии — о запуске светофорного объекта в штатном режиме», — сообщили тогда «Фонтанке» в ГКУ.

Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте»

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Комментарии (1)

Aleksandr_MA
Водитель в левом ряду не пропускал, он еле успел затормозить и то не до конца. Видно как он на тормозах объезжает её. Да и девочку видимо не учили родители и в школе как надо пересекать дорогу. Идет даже не смотрит по сторонам, не убеждается в том, что ей уступают. Беда!
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