Местные жители неоднократно просили включить светофор на Гатчинском шоссе в Красном Селе, где сегодня под машину попала девочка. Это подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По данным полиции, утром 21 апреля «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил девочку 2006 года рождения. Ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Светофор на этом переходе не работает, заявки на ремонт ранее уже поступали.

Светофор отключили сотрудники ГУ «ДОДД» ровно месяц назад после того, как в непосредственной близости от него, предположительно, от удара током погибла собака — щенок.