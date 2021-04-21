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После серьёзного ДТП с ребёнком на Гатчинском полиция подтвердила, что петербуржцы не раз просили включить светофор

Девочка в ДТП в Петербурге получила травмы средней степени тяжести

Местные жители неоднократно просили включить светофор на Гатчинском шоссе в Красном Селе, где сегодня под машину попала девочка. Это подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным полиции, утром 21 апреля «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил девочку 2006 года рождения. Ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Светофор на этом переходе не работает, заявки на ремонт ранее уже поступали.

Светофор отключили сотрудники ГУ «ДОДД» ровно месяц назад после того, как в непосредственной близости от него, предположительно, от удара током погибла собака — щенок.

«Я на протяжении месяца звонила куда только можно! В «004» сказали — звоните в дорожные службы, там сказали — пишите жалобы», — сетует Мария в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». «Давайте все коллективно писать куда-нибудь! Это очень плохо, без светофора такое место, и действительно много детей ходят в школы», — поддерживает Наталья. Также сюда просится лежачий полицейский, поскольку водители часто разгоняются на этом участке, отмечают местные жители.

Мать сбитого ребёнка просит откликнуться очевидцев с видеорегистратором. Елизавета рассказывает, что девочка сначала потеряла сознание. «К ребёнку сразу подбежала и была до конца, пока скорая не приехала. Телефон девочки по частям собирала, по всей дороге. Господи, до сих пор руки и ноги трясутся, — рассказывает она. — Очень жалко ребёнка, скорейшего выздоровления, а маме сил».

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Комментарии (10)

260692201
нужно вводит штраф за неработающий мозг водятла
fontaner
Проблема-то в культуре вождения, то же самое могло произойти и на нерегулируемом переходе. Сейчас куча водителей носятся по дворам, по жилым районам... надо наказания серьёзно ужесточать за нарушения, скорость в городе, непропуск пешехода...
Нефиг гонять, средняя скорость в городе всё равно 20 км/ч у всех, и от того, что кто-то едет 80-90, а не 60, кроме иллюзии экономии времени и личного эго, нет ничего.
263248201
Хоть бы раз к ответственности за неработающий светофор привлекли
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