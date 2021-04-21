Местные жители неоднократно просили включить светофор на Гатчинском шоссе в Красном Селе, где сегодня под машину попала девочка. Это подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
По данным полиции, утром 21 апреля «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил девочку 2006 года рождения. Ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Светофор на этом переходе не работает, заявки на ремонт ранее уже поступали.
Светофор отключили сотрудники ГУ «ДОДД» ровно месяц назад после того, как в непосредственной близости от него, предположительно, от удара током погибла собака — щенок.
«Я на протяжении месяца звонила куда только можно! В «004» сказали — звоните в дорожные службы, там сказали — пишите жалобы», — сетует Мария в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». «Давайте все коллективно писать куда-нибудь! Это очень плохо, без светофора такое место, и действительно много детей ходят в школы», — поддерживает Наталья. Также сюда просится лежачий полицейский, поскольку водители часто разгоняются на этом участке, отмечают местные жители.
Мать сбитого ребёнка просит откликнуться очевидцев с видеорегистратором. Елизавета рассказывает, что девочка сначала потеряла сознание. «К ребёнку сразу подбежала и была до конца, пока скорая не приехала. Телефон девочки по частям собирала, по всей дороге. Господи, до сих пор руки и ноги трясутся, — рассказывает она. — Очень жалко ребёнка, скорейшего выздоровления, а маме сил».