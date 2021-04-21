Светофор на Гатчинском шоссе в Красном Селе, где утром 21 апреля произошло серьезное ДТП с ребенком, планировали вернуть в строй. Всего одного дня не хватило, чтобы избежать произошедшего.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ ДОДД, 21 марта после поступившей в диспетчерскую службу Дирекции заявки сотрудники подрядной организации ООО «Т-Трафик» прибыли по адресу: Гатчинское шоссе, 9, и обнаружили, что компания ПАО «Россети Ленэнерго» отключила расположенный там светофор от источника электроэнергии, отсоединив контакты питающей линии объекта. В тот день у светофора погиб щенок , предположительно от удара током.

Визуальное обследование светофора, проведенное в тот же день специалистами ГКУ ДОДД, не выявило каких-либо неполадок и недостатков в работе и содержании светофора, но было решено оставить его отключенным и провести полную проверку технического состояния с привлечением лаборатории. 25 и 26 марта две сертифицированные лаборатории провели замеры, и те показали, что светофор соответствует требованиям нормативно-технической документации в сфере электробезопасности и не представляет опасности для жизни и здоровья.

«В адрес энергоснабжающей организации ПАО «Россети Ленэнерго» направлено письмо с подтверждением полной исправности светофорного объекта и указанием о необходимости подачи электроэнергии для обеспечения его работы в режиме, соответствующем паспортному», — сообщили в Дирекции.

В ПАО «Россети Ленэнерго», в свою очередь, подчеркнули, что не обслуживают светофоры и не отвечают за их безопасность. В компании подтвердили, что 21 марта по обращению абонента для проверки исправности его оборудования ограничили электроснабжение светофора на Гатчинском шоссе, 9. Повторно объект к сетям в данном случае должен подключаться силами абонента после завершения необходимых ему работ и получения допуска в электроустановку «Россети Ленэнерго» с предоставлением всех необходимых документов и соблюдением мер охраны труда.