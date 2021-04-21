FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Баширов разбушевался. После судов на улицу отправился офис «Яндекса» в Петербурге

Виртуальные бомбы заложили в офисах «ВКонтакте», «Яндекса», Mail.ru и Роскомнадзора в Петербурге

Полиция эвакуировала из здания, где расположен офис петербургского филиала «Яндекса», почти 700 человек.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля, письмо за подписью Айрата Баширова пришло на сайт администрации президента накануне утром. В 11:30 его уже переслали в полицию Петербурга. Виртуальный террорист, который двумя днями раньше «минировал» суды Северной столицы, сообщал, что взрывы прогремят в начале мая в офисах «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекса» и Роскомнадзора в Петербурге.

До трех часов дня сотрудники полицейского главка проверяли 7 офисов, где расположены компании и их подразделения, а также прилегающую к ним территорию

Из филиала «Яндекса» на Пискаревском проспекте вывели на время осмотра 680 человек.

Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

261277191
Так он же писал, что в начале мая, а не сегодня
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний