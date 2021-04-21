Баширов разбушевался. После судов на улицу отправился офис «Яндекса» в Петербурге

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля, письмо за подписью Айрата Баширова пришло на сайт администрации президента накануне утром. В 11:30 его уже переслали в полицию Петербурга. Виртуальный террорист, который двумя днями раньше « минировал » суды Северной столицы, сообщал, что взрывы прогремят в начале мая в офисах «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекса» и Роскомнадзора в Петербурге.

Полиция эвакуировала из здания, где расположен офис петербургского филиала «Яндекса», почти 700 человек.

До трех часов дня сотрудники полицейского главка проверяли 7 офисов, где расположены компании и их подразделения, а также прилегающую к ним территорию



Из филиала «Яндекса» на Пискаревском проспекте вывели на время осмотра 680 человек.



Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

