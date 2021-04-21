Баширов разбушевался. После судов на улицу отправился офис «Яндекса» в Петербурге

Полиция эвакуировала из здания, где расположен офис петербургского филиала «Яндекса», почти 700 человек.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля, письмо за подписью Айрата Баширова пришло на сайт администрации президента накануне утром. В 11:30 его уже переслали в полицию Петербурга. Виртуальный террорист, который двумя днями раньше «минировал» суды Северной столицы, сообщал, что взрывы прогремят в начале мая в офисах «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекса» и Роскомнадзора в Петербурге.
До трех часов дня сотрудники полицейского главка проверяли 7 офисов, где расположены компании и их подразделения, а также прилегающую к ним территорию
Из филиала «Яндекса» на Пискаревском проспекте вывели на время осмотра 680 человек.
Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.