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Баширов в одиночку «заминировал» петербургский суд

В Петербурге эвакуируют сотрудников Смольнинского райсуда

Сотрудников Смольнинского районного суда Петербурга эвакуируют на улицу днём 19 апреля. Автор сообщения с угрозой взрыва назвался Башировым.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, на электронную почту поступило письмо, что в здании находится взрывное устройство. Его отправитель представился Айратом Башировым.

«Тринитротолуол, пишет Баширов», — добавили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

В минувшие выходные Интернет и СМИ обсуждали почти однофамильца «минёра» петербургского суда — Руслана Боширова и его коллегу Александра Петрова, известных по событиям с отравлением в британском Солсбери. Подробнее читайте об этом на «Фонтанке».

Эвакуационный террор в Петербурге начался в конце ноября 2019 года. Авторы забрасывали электронными письмами суды, школы, детские сады, торговые центры, аэропорт и метро. Обещали не прекращать, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткойнов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток тревожных сообщений иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций. Однако с недавнего времени возобновился с прежней интенсивностью.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Так это какой-то Баширов или Боширов... А опасаться следует Героя России полковника Чепиги.
abitfrosty
Не вижу ничего смешного в этой теме шпионов/киллеров/военных и всех прочих мерзких людей и профессий из средневековья.
Самый главный террорист и динозавр уходит вместе со своей эпохой 21.21.21
ash364
Если на Моисеенко, то там шпиль есть - значит почерк тот же! Настоящий Боширов ;-)
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