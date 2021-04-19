Баширов в одиночку «заминировал» петербургский суд

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, на электронную почту поступило письмо, что в здании находится взрывное устройство. Его отправитель представился Айратом Башировым.
«Тринитротолуол, пишет Баширов», — добавили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
В минувшие выходные Интернет и СМИ обсуждали почти однофамильца «минёра» петербургского суда — Руслана Боширова и его коллегу Александра Петрова, известных по событиям с отравлением в британском Солсбери. Подробнее читайте об этом на «Фонтанке».
Эвакуационный террор в Петербурге начался в конце ноября 2019 года. Авторы забрасывали электронными письмами суды, школы, детские сады, торговые центры, аэропорт и метро. Обещали не прекращать, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткойнов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток тревожных сообщений иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций. Однако с недавнего времени возобновился с прежней интенсивностью.