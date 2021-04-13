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В Петербурге анонимка отправила на весеннюю прогулку сотрудников суда

Василеостровский райсуд в Петербурге эвакуируют

Сотрудники Василеостровского районного суда в Петербурге отправились на весеннюю прогулку из-за анонимного сообщения о бомбе. Об этом около 11 утра 13 апреля «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

«По электронной почте поступило письмо с сообщением о заминировании здания», — сообщили в пресс-службе, добавив, что идёт эвакуация.

Аналогичные мероприятия по той же причине проводятся в Сестрорецком райсуде.

Помимо этого, в анонимных письмах говорилось о «бомбах» в Ленинградском зоопарке и Роскомнадзоре. Представитель городского зверинца в телефонном разговоре с корреспондентом издания заявил, что учреждение работает в штатном режиме. Во втором случае, судя по всему, речь идёт об управлении по СЗФО. Оперативно взять комментарий у ведомства по ситуации не удалось.

В объединённой пресс-службе судов добавили, что тревожное сообщение также приходило на электронную почту горсуда в минувшую субботу. Его автор угрожал взрывами в учебных заведениях и требовал полмиллиона рублей.

Как писала «Фонтанка», петербургские суды регулярно получают анонимки с угрозами взрывов. В последний раз редакция писала, как они приходили в разгар рабочего дня на прошлой неделе.

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Комментарии (1)

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Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.....
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