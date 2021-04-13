В Петербурге анонимка отправила на весеннюю прогулку сотрудников суда

Сотрудники Василеостровского районного суда в Петербурге отправились на весеннюю прогулку из-за анонимного сообщения о бомбе. Об этом около 11 утра 13 апреля «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

«По электронной почте поступило письмо с сообщением о заминировании здания», — сообщили в пресс-службе, добавив, что идёт эвакуация.

Аналогичные мероприятия по той же причине проводятся в Сестрорецком райсуде.

Помимо этого, в анонимных письмах говорилось о «бомбах» в Ленинградском зоопарке и Роскомнадзоре. Представитель городского зверинца в телефонном разговоре с корреспондентом издания заявил, что учреждение работает в штатном режиме. Во втором случае, судя по всему, речь идёт об управлении по СЗФО. Оперативно взять комментарий у ведомства по ситуации не удалось.