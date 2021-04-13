В Петербурге анонимка отправила на весеннюю прогулку сотрудников суда

Сотрудники Василеостровского районного суда в Петербурге отправились на весеннюю прогулку из-за анонимного сообщения о бомбе. Об этом около 11 утра 13 апреля «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
«По электронной почте поступило письмо с сообщением о заминировании здания», — сообщили в пресс-службе, добавив, что идёт эвакуация.
Аналогичные мероприятия по той же причине проводятся в Сестрорецком райсуде.
Помимо этого, в анонимных письмах говорилось о «бомбах» в Ленинградском зоопарке и Роскомнадзоре. Представитель городского зверинца в телефонном разговоре с корреспондентом издания заявил, что учреждение работает в штатном режиме. Во втором случае, судя по всему, речь идёт об управлении по СЗФО. Оперативно взять комментарий у ведомства по ситуации не удалось.
В объединённой пресс-службе судов добавили, что тревожное сообщение также приходило на электронную почту горсуда в минувшую субботу. Его автор угрожал взрывами в учебных заведениях и требовал полмиллиона рублей.
Как писала «Фонтанка», петербургские суды регулярно получают анонимки с угрозами взрывов. В последний раз редакция писала, как они приходили в разгар рабочего дня на прошлой неделе.