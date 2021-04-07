Не только самолеты. В Петербурге анонимки отправили на улицу сотрудников и посетителей двух судов, проверяли под сотню школ

Не успели суды Петербурга возобновить допуск слушателей после коронавирусных ограничений, как их снова стали забрасывать анонимками о заложенных бомбах. Под горячую руку авторов «емейлов» попали и школы.
Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, около полудня на электронную почту двух судов — Колпинского и Октябрьского — пришли письма о том, что в зданиях заложены бомбы. Через запятую минеры упоминали также порядка 100 школ города.
Из судов на время проверки были эвакуированы сотрудники и посетители. Так из Октябрьского, по данным «Фонтанки», вывели порядка 80 человек.
Информацию об эвакуации нашему изданию подтвердили в объединенной пресс-службе судов. На данный момент они уже возобновили свою работу.
А вот школы в своем большинстве проверяли, не выгоняя детей под серое небо.
Утром же в Пулково из-за сообщения о заминировании остановили вылет порядка семи самолетов.