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Не только самолеты. В Петербурге анонимки отправили на улицу сотрудников и посетителей двух судов, проверяли под сотню школ

Два суда эвакуировали в Петербурге после анонимных писем

Не успели суды Петербурга возобновить допуск слушателей после коронавирусных ограничений, как их снова стали забрасывать анонимками о заложенных бомбах. Под горячую руку авторов «емейлов» попали и школы.

Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, около полудня на электронную почту двух судов — Колпинского и Октябрьского — пришли письма о том, что в зданиях заложены бомбы. Через запятую минеры упоминали также порядка 100 школ города.

Из судов на время проверки были эвакуированы сотрудники и посетители. Так из Октябрьского, по данным «Фонтанки», вывели порядка 80 человек.

Информацию об эвакуации нашему изданию подтвердили в объединенной пресс-службе судов. На данный момент они уже возобновили свою работу.

А вот школы в своем большинстве проверяли, не выгоняя детей под серое небо.

Утром же в Пулково из-за сообщения о заминировании остановили вылет порядка семи самолетов.

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Комментарии (1)

265055770
И не надоест им на анонимки реагировать
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