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В Пулково ищут бомбы в самолётах и на взлётных полосах. В расписании есть изменения

В Пулково проверка из-за сообщения о минировании

Анонимное сообщение с угрозой взрыва сбило расписание петербургского аэропорта. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели, которые днём 6 апреля задерживаются в Пулково.

Как рассказал один из пассажиров, не по плану пошло путешествие в Астрахань. Рейс «Победы» по расписанию должен был вылететь в 13:25, но вовремя в воздух не поднялся. «Нам сказали, что поступило сообщение о минировании семи самолётов, нас возвращают со взлётной полосы, потом, когда подойдёт очередь, будет проверка», — добавляет пассажир.

В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили информацию, уточнив, что сведения о возможном минировании самолётов и взлетно-посадочных полос поступили около двух часов дня.

«В аэропорту Пулково усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия», — заявили в пресс-службе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hedgehog_
надо больше проверятелей сумок и рамок металлодетекторов. явно не справляются. надо ставить три последовательно. или даже семь. этож сколько денег будет про.. трачено
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