В Пулково ищут бомбы в самолётах и на взлётных полосах. В расписании есть изменения

Как рассказал один из пассажиров, не по плану пошло путешествие в Астрахань. Рейс «Победы» по расписанию должен был вылететь в 13:25, но вовремя в воздух не поднялся. «Нам сказали, что поступило сообщение о минировании семи самолётов, нас возвращают со взлётной полосы, потом, когда подойдёт очередь, будет проверка», — добавляет пассажир.



В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили информацию, уточнив, что сведения о возможном минировании самолётов и взлетно-посадочных полос поступили около двух часов дня.