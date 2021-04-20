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Очевидцы: Окраины Петербурга в районе Пулково затянуло дымом. Столб огня поднимается в небо

Под Петербургом разгорается серьезный пожар в районе Волхонского шоссе

В районе аэропорта Пулково начался серьезный пожар. Об этом вечером 20 апреля сообщают читатели «Фонтанки».

Как пишут в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» очевидцы, горит кровля производственного здания площадью 300 квадратных метров в районе Волхонского шоссе. «Пожар большой. Видно из Ульянки за КАД», — уточняет один из читателей «Фонтанки».

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В чрезвычайных службах Ленобласти 47news сообщили, что информация проверяется, на место направлены спасатели из 71-й пожарной части.

автор видео читательница «Фонтанки» Надежда

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Комментарии (11)

LGlo
"Горит крыша здания за складом Адмирал, но не Якобс, горит в километре от нас", - пишет человек, который в данный момент находится на Адмирале.
Павел Павлов
Какой то сюр,не может быть столько пожаров подряд.Система какая то.
265876237
Мммм, а як пахнэ
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