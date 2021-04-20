В районе аэропорта Пулково начался серьезный пожар. Об этом вечером 20 апреля сообщают читатели «Фонтанки».
Как пишут в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» очевидцы, горит кровля производственного здания площадью 300 квадратных метров в районе Волхонского шоссе. «Пожар большой. Видно из Ульянки за КАД», — уточняет один из читателей «Фонтанки».
В чрезвычайных службах Ленобласти 47news сообщили, что информация проверяется, на место направлены спасатели из 71-й пожарной части.
автор видео читательница «Фонтанки» Надежда