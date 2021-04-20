«Просили сделать заявление и осудить акцию». Депутат Резник сообщил об угрозах в связи с делом о наркотиках

«На Сазоновской улице около 20:30 двое характерных мужчин, выйдя из машины, вежливо и настойчиво попросили сесть с ними в машину. Вокруг — никого. Спросил, задержан ли я. Мне ответили, что нет, нужно поговорить», — рассказал депутат. По его словам, мужчины предложили ему осудить акцию протеста. «Сказали, что если откажусь, то стану не свидетелем, а обвиняемым по «делу о наркотиках» и сяду. Я уточнил, что нужно заявить, мне сказали, что я умный человек и со мной свяжутся утром».
Резник добавил, что не собирается делать никаких заявлений.
В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата дважды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.