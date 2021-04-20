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«Просили сделать заявление и осудить акцию». Депутат Резник сообщил об угрозах в связи с делом о наркотиках

Неизвестные угрожали петербургскому депутату уголовным делом, если тот не сделает заявление

Депутат петербургского парламента Максим Резник заявил о слежке и угрозах. Как он рассказал «Фонтанке» 20 апреля, по дороге домой ему предложили «поговорить» двое мужчин, следовавших за ним на черном «Фольксвагене».

«На Сазоновской улице около 20:30 двое характерных мужчин, выйдя из машины, вежливо и настойчиво попросили сесть с ними в машину. Вокруг — никого. Спросил, задержан ли я. Мне ответили, что нет, нужно поговорить», — рассказал депутат. По его словам, мужчины предложили ему осудить акцию протеста. «Сказали, что если откажусь, то стану не свидетелем, а обвиняемым по «делу о наркотиках» и сяду. Я уточнил, что нужно заявить, мне сказали, что я умный человек и со мной свяжутся утром».

Резник добавил, что не собирается делать никаких заявлений.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата дважды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Rovesnik_Kommunizma
π-здeц котенку - срать не будет.
dddmmm
Диктофон он включал, надеюсь? ГРЗ запомнил(хотя могли повесить подменки, но всё равно не помешает)? Записи с камер искал? В местную ментовуху ходил(понятно что это ради смеха, но посмотреть на поведение было бы интересно)? А то лахтоботы его сейчас закидают помидорами - и в принципе счёт будет на их стороне.
lamer
Как всегда представлены доказательства со слов жертвы режЫма.
Да тут любой форумчанин за две минуты получше интригу завернет.
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