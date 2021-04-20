«Просили сделать заявление и осудить акцию». Депутат Резник сообщил об угрозах в связи с делом о наркотиках

«На Сазоновской улице около 20:30 двое характерных мужчин, выйдя из машины, вежливо и настойчиво попросили сесть с ними в машину. Вокруг — никого. Спросил, задержан ли я. Мне ответили, что нет, нужно поговорить», — рассказал депутат. По его словам, мужчины предложили ему осудить акцию протеста. «Сказали, что если откажусь, то стану не свидетелем, а обвиняемым по «делу о наркотиках» и сяду. Я уточнил, что нужно заявить, мне сказали, что я умный человек и со мной свяжутся утром».



Резник добавил, что не собирается делать никаких заявлений.