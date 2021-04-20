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В Костроме начали борьбу с клещами после предупреждений властей о несанкционированных акциях

Власти Костромы начали обработку центра города от клещей. Как сообщают 20 апреля местные СМИ, работы ведут в центральных скверах и вдоль набережной Волги.

Обработка от насекомых любопытным образом стартовала сразу после того, как Генпрокуратура и МВД России выступили с предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Костромские чиновники подчеркнули, что на время обработки следует «воздержаться от посещения парков и скверов».

Отметим, в ночь на 20 апреля на Дворцовой площади в Петербурге появились железные ограждения. Ранее подобные заборы устанавливали в январе и феврале в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

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Комментарии (8)

265874815
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо.......
nalchik11
Угу. Клещи. В центре города, где деревьев и газонов раз-два и обчелся.
Опасайтесь выходить на болота в темное время суток, когда силы зла властвуют безраздельно
Piter Russo
А обработка то будет от клещей или как обычно?
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