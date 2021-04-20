В Костроме начали борьбу с клещами после предупреждений властей о несанкционированных акциях

Власти Костромы начали обработку центра города от клещей. Как сообщают 20 апреля местные СМИ, работы ведут в центральных скверах и вдоль набережной Волги.



Обработка от насекомых любопытным образом стартовала сразу после того, как Генпрокуратура и МВД России выступили с предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Костромские чиновники подчеркнули, что на время обработки следует «воздержаться от посещения парков и скверов».



Отметим, в ночь на 20 апреля на Дворцовой площади в Петербурге появились железные ограждения. Ранее подобные заборы устанавливали в январе и феврале в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

