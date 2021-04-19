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Ветер завалил льдом дорогу в Казахстане. Выползающие на сушу торосы засняли очевидцы

Ледяные торосы перекрыли автомобильную дорогу в Казахстане в середине апреля

Автомобильная дорога в Костанайской области Казахстана оказалась завалена ледяными торосами в середине апреля. Причиной необычного явления оказался сильный ветер.

Как сообщает 19 апреля комитет по дорожному хозяйству Казахстана в своем Instagram, 18 апреля из-за шквального ветра участок республиканской трассы Екатеринбург — Алматы от села Севастополь до границы Северо-Казахстанской области оказался полностью перекрыт ледяными торосами. Руководитель КОФ «Казавтожол» Андрей Горват рассказал телеканалу «Хабар 24», что в этом месте вода идет справа налево в озеро Вишнёвое, однако поднявшийся ветер погнал лед против течения на дорогу. Один из очевидцев заснял, как лед буквально наползает на дорогу.

Для расчистки дороги привлекли четыре машины и 10 человек. В понедельник, 19 апреля, проезд освободили. По словам замдиректора Костанайского филиала АО НК «Казавтожол» Хамзата Султанова, высота ледяных торосов составила около 5–6 метров, а протяженность затора была равна 500 метрам, пишет tengrinews.kz.

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