Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 19 апреля, в 12:10 поступила заявка о дыме, который столбом поднимается с территории полигона. На место выехали четыре пожарных расчета, зафиксировавших очаги тления мусора на общей площади 700 квадратных метров. На месте ждут инженерную технику, которая будет разбирать горы отходов в местах тления.

С 2006 года оператором полигона была компания «Профспецтранс». Однако, как сообщил «Фонтанке» гендиректор компании Андрей Партянский, в минувшую пятницу компания расторгла договор с администрацией Волосово на управление.

На конец 2020 года, когда в Волосово прошли пикеты против расширения полигона, куда свозили отходы не только из области, но и из Петербурга, площадь свалки составляла 5,77 гектара. После реконструкции она должна была увеличиться до 7,86 гектара. Объём отходов в твёрдом теле, накопленный на конец 2020 года, составил 200 тысяч кубометров.

Администрация Волосово на момент публикации новости на телефонные звонки «Фонтанки» не ответила.