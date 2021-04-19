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В Волосово тушат свалку с петербургскими отходами. Оператор полигона ушел оттуда в минувшую пятницу

Под Петербургом на большой площади тлеет свалка отходов

Мусорный полигон рядом с деревнями Калитино и Захонье в Волосовском районе проливают с полудня сотрудники областного МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 19 апреля, в 12:10 поступила заявка о дыме, который столбом поднимается с территории полигона. На место выехали четыре пожарных расчета, зафиксировавших очаги тления мусора на общей площади 700 квадратных метров. На месте ждут инженерную технику, которая будет разбирать горы отходов в местах тления.

С 2006 года оператором полигона была компания «Профспецтранс». Однако, как сообщил «Фонтанке» гендиректор компании Андрей Партянский, в минувшую пятницу компания расторгла договор с администрацией Волосово на управление.

На конец 2020 года, когда в Волосово прошли пикеты против расширения полигона, куда свозили отходы не только из области, но и из Петербурга, площадь свалки составляла 5,77 гектара. После реконструкции она должна была увеличиться до 7,86 гектара. Объём отходов в твёрдом теле, накопленный на конец 2020 года, составил 200 тысяч кубометров.

Администрация Волосово на момент публикации новости на телефонные звонки «Фонтанки» не ответила.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
А говорили "после нас хоть потоп", а тут пожар после них, оказывается..
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