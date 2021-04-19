Понедельник, 19 апреля, вслед за выходными не обошелся без аварии с участием каршеринга. По словам очевидца, приехать в забор ему помогли.



Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей, на проспекте Ветеранов каршеринговый KIA «пробил забор», ограждающий тротуар от проезжей части, в районе ЖК «Солнечный город». По его словам, в ДТП есть и второй участник. «Службы на месте, оформляют», — добавляет очевидец. О пострадавших не сообщается.