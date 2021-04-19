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Ни дня без каршеринга. На Ветеранов водитель KIA «завершил аренду» в заборе

Каршеринговый автомобиль врезался в металлическое ограждение в Петербурге

Понедельник, 19 апреля, вслед за выходными не обошелся без аварии с участием каршеринга. По словам очевидца, приехать в забор ему помогли.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей, на проспекте Ветеранов каршеринговый KIA «пробил забор», ограждающий тротуар от проезжей части, в районе ЖК «Солнечный город». По его словам, в ДТП есть и второй участник. «Службы на месте, оформляют», — добавляет очевидец. О пострадавших не сообщается.

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ДТП с каршеринговыми автомобилями в Петербурге происходят третий день подряд. Ночью воскресенья на улице Димитрова в Купчино водитель, разбив арендную машину, сбежал с места аварии на своих двоих. Это засняла камера наблюдения. А утром субботы на Московском проспекте каршеринг на скорости буквально встал на дыбы. В результате аварии пострадали два человека.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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