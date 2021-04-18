Ночной заезд на каршеринге заставил водителя спешно ретироваться во Фрунзенском районе Петербурга. Фото с разбитым автомобилем опубликовали очевидцы в социальных сетях 18 апреля.
Разбитый каршеринговый транспорт горожане заметили у 31 дома на улице Димитрова. В результате ДТП у автомобиля оказался разбит передний бампер.
Авария попала на видео. Камера запечатлела водителя, убегающего с места происшествия.
«Фонтанка.ру»
Накануне на Московском проспекте разогнавшийся каршеринг встал на дыбы, пострадали два человека.