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В Купчино лихой каршеринг превратился в груду металла. Камера сняла побег водителя

В Петербурге побег водителя из разбитого каршеринга попал на видео

Ночной заезд на каршеринге заставил водителя спешно ретироваться во Фрунзенском районе Петербурга. Фото с разбитым автомобилем опубликовали очевидцы в социальных сетях 18 апреля.

Разбитый каршеринговый транспорт горожане заметили у 31 дома на улице Димитрова. В результате ДТП у автомобиля оказался разбит передний бампер.

Авария попала на видео. Камера запечатлела водителя, убегающего с места происшествия.

«Фонтанка.ру»

Накануне на Московском проспекте разогнавшийся каршеринг встал на дыбы, пострадали два человека.

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Комментарии (24)

aaignat
Там, похоже, какой-то охреневший школяр с купленным аккаунтом
yar_5e4cc335310b6
Хорошая идея каршеринга разбилась о менталитет .
Oleg_I
В Купчине - так правильнее.
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