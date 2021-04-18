Без йогурта и кофе: топ продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок

Вам советовали пить воду перед едой? Забудьте об этом Фото: Леонид Меньшенин / 74.RU Поделиться Поделиться







Британские диетологи решили выяснить, что провоцирует постоянное чувство голода, и пришли к выводу, что виной всему — скачки сахара в крови. В исследовании, опубликованном в Nature Metabolism, специалисты обращают внимание на то, что у людей со скачками сахара перерывы между едой гораздо реже, чем у остальных, а съедают они в среднем на 312 килокалорий больше. Когда появляется угроза резкого падения сахара, человек испытывает голод без очевидных причин. За год такой пациент может поправиться на девять килограммов.



Но есть еще одна сторона. Оказывается, не все продукты можно есть, когда вы чувствуете голод. И речь здесь даже не о лишнем весе, а о серьезных проблемах с желудком. Диетологи (на этот раз российские, не британские) рассказали, от какой еды стоит отказаться, если вы голодны. Некоторые из продуктов кажутся безумно полезными, но нет.

Вода

Привычка пить воду по утрам натощак считается безумно полезной, но на самом деле может привести даже к раку. Всё дело в температуре. Холодную воду натощак не рекомендуют пить, если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Слишком горячая вода (с температурой выше 65 градусов , но вряд ли вы каждый раз ее измеряете), если пить ее регулярно, повреждает слизистую пищевода, а из-за слишком частых ожогов будет появляться всё больше аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.

— Стакан теплой воды с утра натощак стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Вода не должна быть очень холодной или, наоборот, горячей, не стоит добавлять мед или лимон — эти продукты могут раздражать слизистую желудка.



Польза теплой воды для организма Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кофе

Любителей начинать утро с чашки кофе на пустой желудок тоже ждут не самые приятные последствия. Он стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает слизистую желудка, а отсюда — изжога и тошнота. А если у вас синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.

— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит Вероника Черанева. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.

Мясо

Не есть мясо на голодный желудок (а особенно на завтрак) нам подсказывает хотя бы здравый рассудок. Во-первых, на его переваривание организму придется потратить много энергии, а откуда она у голодного человека? Во-вторых, лучше отдавать предпочтение углеводам.

— Организму с утра нужны углеводы, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Он устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол. Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки — их лучше оставить на вторую половину дня.



О бутербродах с колбасой лучше тоже забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, с другой — хлеб. Дрожжевая выпечка

Хлебобулочные и мучные изделия на голодный желудок — прямая дорога к ожирению. Они быстро перевариваются и не задерживаются в желудке, зато вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина. Добавьте к этому маргариноподобные жиры и избыток сахара в составе хлебобулочных изделий и получите раздраженные стенки желудка и дискомфорт здесь и сейчас.

— Любой белый хлеб, любые быстрые углеводы, выпечка, какие-то дешевые макароны, лапша, любая мука высшего сорта — всё это действительно вызывает процесс брожения, — говорит Инна Зорина. — Потому что организм не готов с утра к быстрым углеводам. Это нагрузка и на желудок, и на кишечник, и на поджелудочную железу. Особенно тем людям, у которых предрасположенность к диабету, преддиабет, инсулинорезистентность. Это всё крайне неблагополучно сказывается на работе всего пищеварительного тракта. Страдают стенки желудка и поджелудочная железа.



Соки

— Такой завтрак, как круассан и стакан апельсинового сока — не лучший вариант, — говорит Инна Зорина. — Во-первых, это совершенно несовместимые продукты. Апельсин — это кислый фрукт. А с кислыми фруктами и овощами нужно быть очень осторожными. Особенно натощак. Плюс сахара. Кислоты с сахарами плохо сочетаются. И я имею в виду не сахар в чистом виде, но и крахмал, который содержится в выпечке.

Пить натощак соки не рекомендуется, потому что это выжимка, лишенная клетчатки, получите удар по поджелудочной железе. Кроме того, оголодавший организм воспринимает сок как еду и начинает вырабатывать большое количество инсулина. А еще это избыточная кислота, которая голодным точно не нужна. Фрукты

В кислых фруктах и ягодах поднимается вопрос всё той же кислоты, вредной для пустого желудка. Но если бы проблема была только в этом. Кислоты, содержащиеся в цитрусовых, при попадании в пустой желудок могут вызвать изжогу и привести к аллергии, гастриту или язве. Может быть, груша полезна? Снова мимо. Она богата грубой клетчаткой, которая может повредить слизистую пустого желудка.

Эти фрукты и ягоды лучше не есть на голодный желудок Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Овощи

Диетологи даже не стали рассматривать каждый отдельный овощ, а просто заявили, что от них лучше воздержаться — вред найдется практически в каждом, если есть их натощак.

— В них много кислот, достаточно грубая клетчатка, и это раздражает слизистую желудка, — говорит Инна Зорина. — В помидорах — щавелевая кислота. Утром у нас в желудке и так повышенная кислотность после ночи, а помидоры ее еще увеличивают, отсюда концентрация соляной кислоты. Получается, что стенки желудка воспаляются. Поэтому огурцы, помидоры, свежая капуста — всё это лучше не есть. Йогурты

Кисломолочка на голодный желудок не то чтобы сильно вредна, она просто бесполезна. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в «живых» кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и прочую кисломолочку смело оставляйте на перекус.

Что тогда есть?

Из этого списка может показаться, что на голодный желудок вообще ничего нельзя. Но не торопитесь оставаться в неедении! Вот что говорят диетологи о здоровом и полноценном завтраке — это точно можно есть натощак.



— Важен ежедневный, здоровый полноценный завтрак, не менее 300 мл по объему, который может включать злаки в виде каш, белковые продукты (нежирное мясо, омлеты, запеканки), полезные жиры в составе масел, орехов, авокадо, — говорит Вероника Черанева. — Зеленый чай утром поможет ускорить обмен веществ, взбодрит и придаст сил, полезны травяные чаи (с ромашкой, мятой, душицей, чабрецом), отвар шиповника как источник витамина С, микроэлементов и антиоксидантов, столовая щелочная минеральная вода без газа.



Смело можете есть и пить это натощак Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если в течение дня нет возможности нормально пообедать, перекусите несладкими хлебцами, сушками, галетами, сыром по типу адыгейского, бананами. А вот сладости, шоколад, орехи и цитрусовые в качестве перекуса не подойдут.

— В преддверии лета многие пытаются сбросить вес, практикуя диеты и альтернативные системы питания, — добавляет Вероника Черанева. — Избегайте низкожировых и низкоуглеводных диет, они провоцируют нарушения работы желчевыводящей системы и кишечника. Даже низкокалорийное питание должно быть сбалансированным. Удобно пользоваться «правилом здоровой тарелки», где половину тарелки занимают овощи свежие или приготовленные, четверть тарелки — основное блюдо из мяса, рыбы, птицы, яиц или творога и четверть тарелки — это крупяной гарнир, картофель или макароны, то есть длинные углеводы, дающие энергию и чувство сытости надолго.

А вообще самое эффективное в профилактике нарушений работы органов пищеварения — соблюдать режим питания. Есть диетологи рекомендуют не меньше трех раз в день, примерно в одно и то же время.

