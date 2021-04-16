Единороссы захватили топ-3 самых богатых депутатов Госдумы

Самым состоятельным депутатом нижней палаты российского парламента является единоросс Григорий Аникеев. Как следует из документов, опубликованных 16 апреля, за 2020 год он получил доход в 2,7 млрд рублей.



С 2019-го владельцу компании «АБИ Групп», занимающейся мясопереработкой и строительством, удалось разбогатеть — тогда он задекларировал 2,3 млрд рублей. Правда, из его декларации пропали два земельных участка и два жилых дома.



Топ самых богатых депутатов Госдумы вообще безраздельно за «Единой Россией». На втором месте совладелец «Новатэка» Леонид Симановский с 1,5 млрд рублей, на третьем — представитель все той же фракции Николай Борцов (бывший владелец и генеральный директор крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский») с 808,8 млн рублей.

