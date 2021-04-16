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Единороссы захватили топ-3 самых богатых депутатов Госдумы

Самый богатый депутат Госдумы задекларировал 2,7 млрд рублей дохода за год

Самым состоятельным депутатом нижней палаты российского парламента является единоросс Григорий Аникеев. Как следует из документов, опубликованных 16 апреля, за 2020 год он получил доход в 2,7 млрд рублей.

С 2019-го владельцу компании «АБИ Групп», занимающейся мясопереработкой и строительством, удалось разбогатеть — тогда он задекларировал 2,3 млрд рублей. Правда, из его декларации пропали два земельных участка и два жилых дома.

Топ самых богатых депутатов Госдумы вообще безраздельно за «Единой Россией». На втором месте совладелец «Новатэка» Леонид Симановский с 1,5 млрд рублей, на третьем — представитель все той же фракции Николай Борцов (бывший владелец и генеральный директор крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский») с 808,8 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что самый богатый в России парламентарий нашелся в Совете Федерации. Также наше издание писало про самых богатых представителей правительства РФ и доходы Дмитрия Медведева.

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Комментарии (1)

да и мишустин в рост пошёл. красавчег просто.

хе-хе.
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