FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

В Петербурге по делу об «обнале» задержаны восемь человек. В материалах — «бешеный» процент и сотни миллионов

Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Петербурге

В рамках расследования дела об «обнале» в Петербурге задержаны члены преступной группы во главе с выходцем из Азербайджана. Разработанная ими схема функционировала больше года и принесла своим создателям десятки миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, в минувшую среду были задержаны восемь подозреваемых в уголовном деле, возбуждённом в марте этого года по 172-й статье УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как следует из его материалов, с января 2019-го по март 2020 года они занимались обналичиваем денег физических и юридических лиц, используя для этого подконтрольные им организации, на которые получали от «клиентов» безналичные средства на общую сумму не менее 304 млн рублей. Комиссия за «услугу» составляла примерно 17%. Таким образом, за указанный период им удалось заработать порядка 77 млн рублей.

Среди задержанных — 37-летний уроженец города Баку, который, по предварительной версии, выступал организатором преступной группы, а также его первый помощник — 27-летний уроженец города Всеволожска. Последний якобы осуществлял непосредственное взаимодействие с сообщниками.

Остальные шесть соучастников имели свои роли. Так, один из них занимался подбором клиентов среди торговцев на рынках, передавал и забирал у них наличные и документы. Ещё четверо отвечали за оборот фиктивной бухгалтерской документации, а также оформление банковских карт для обналичивания денежных средств. Открытие счетов и ведение расчётно-кассового обслуживания фирм-«однодневок» входило в обязанности дамы.

Ранее «Фонтанка» писала о 20 обысках, которые прошли в минувшую среду в Петербурге в рамках расследования дела об «обнале». Как сообщало наше издание, некоторые его фигуранты имеют отношение к предпринимательской деятельности на городских овощебазах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

155486892
А почему не 210я ст. УК РФ.?
ShkVAl
По миллиону в день-Мелочь. Кустарщина. До серьёзных игроков не добраться никак, выходит.
footballer13
"уроженец города Баку"
Хм, где-то я это уже слышал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний