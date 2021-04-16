В Петербурге по делу об «обнале» задержаны восемь человек. В материалах — «бешеный» процент и сотни миллионов

В рамках расследования дела об «обнале» в Петербурге задержаны члены преступной группы во главе с выходцем из Азербайджана. Разработанная ими схема функционировала больше года и принесла своим создателям десятки миллионов рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, в минувшую среду были задержаны восемь подозреваемых в уголовном деле, возбуждённом в марте этого года по 172-й статье УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).



Как следует из его материалов, с января 2019-го по март 2020 года они занимались обналичиваем денег физических и юридических лиц, используя для этого подконтрольные им организации, на которые получали от «клиентов» безналичные средства на общую сумму не менее 304 млн рублей. Комиссия за «услугу» составляла примерно 17%. Таким образом, за указанный период им удалось заработать порядка 77 млн рублей.

