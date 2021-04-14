В Петербурге проходят обыски, связанные с делом об «обнале». Оперативники зашли на городские овощебазы

Как стало известно «Фонтанке», порядка 20 обысков проводят сотрудники налогового отдела управления экономической безопасности полицейского главка совместно с оперативниками службы экономической безопасности ФСБ. Они могут быть связаны с уголовным делом, возбуждённым по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).



По информации нашего издания, некоторые фигуранты имеют отношение к предпринимательской деятельности на городских овощебазах. Среди них, например, Калининская база на проспекте Непокорённых.