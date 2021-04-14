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В Петербурге проходят обыски, связанные с делом об «обнале». Оперативники зашли на городские овощебазы

Двадцать обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности

Правоохранительные органы проводят обыски в Петербурге утром 14 апреля. По предварительной информации, они связаны с обналичиванием денежных средств. Речь идёт о десятках миллионов.

Как стало известно «Фонтанке», порядка 20 обысков проводят сотрудники налогового отдела управления экономической безопасности полицейского главка совместно с оперативниками службы экономической безопасности ФСБ. Они могут быть связаны с уголовным делом, возбуждённым по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По информации нашего издания, некоторые фигуранты имеют отношение к предпринимательской деятельности на городских овощебазах. Среди них, например, Калининская база на проспекте Непокорённых.

Предварительный размер суммы, которая фигурирует в деле, — 40 миллионов рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что этим утром в центре города петербуржцы заметили скопление полицейских машин. Служебные «Газели» и автозаки выстроились вдоль Марсова поля, а также у Измайловского собора.

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Комментарии (3)

VF812
а на Марсовом у нас какая база?
german_5e4d02dc5a4f9
И все ходят ежедневно мимо маршруток, консолидирующих оборот нала...
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