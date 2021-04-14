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Петербуржцы заметили в центре города скопление полицейских машин. Служебные «Газели» и автозаки выстроились у Марсова поля

Полицейские ранним утром заняли центр Петербурга

Жители города обратили внимание на скопление полицейских машин в центре Петербурга утром 14 апреля. Фотографии в редакцию прислали читатели «Фонтанки».

По словам очевидцев, десяток служебных автомобилей и автозаков замечены у Марсова поля, а также около Измайловского собора в Адмиралтейском районе.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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По предварительным данным «Фонтанки», этим утром в городе работают сотрудники экономической полиции, которые проводят рейды, связанные с петербургскими рынками и схемами по обналичиванию денежных средств.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (14)

nuga
Опять фрукты и овощи подорожают и станут дефицитны.
efela
Снова кто-то из оперативников какую-то шляпу в телеграмме прочитал?
АСмуров
Не первый раз, смотрим на список объектов района.
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