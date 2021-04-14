Жители города обратили внимание на скопление полицейских машин в центре Петербурга утром 14 апреля. Фотографии в редакцию прислали читатели «Фонтанки».
По словам очевидцев, десяток служебных автомобилей и автозаков замечены у Марсова поля, а также около Измайловского собора в Адмиралтейском районе.
По предварительным данным «Фонтанки», этим утром в городе работают сотрудники экономической полиции, которые проводят рейды, связанные с петербургскими рынками и схемами по обналичиванию денежных средств.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.