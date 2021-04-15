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По вирусной байке американца про учебу в Петербурге снимут фильм. В главной роли — «Люк Скайуокер»

Мафия и ограбление поезда из рассказа студента-иностранца станут фильмом

Ставший вирусным рассказ американского комика о том, как он учился России, ляжет в основу фильма. В картине снимутся сам главный герой — Берт Крайшер — и актер, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», Марк Хэмилл. Режиссером выступит Питер Атенсио («Киану»). Информацию об этом опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Ролик «Машина» Берта Крайшера стал популярным несколько лет назад. В нем он рассказывал, как, будучи нерадивым студентом, начал по ошибке вместо испанского учить русский, и так оказался на практике в России. В какой мере рассказ приукрашен — неизвестно, но, по сюжету, в Петербурге 90-х его охраняли «бандиты», которым за это заплатили и с которыми он много вместе пил. Среди других приключений, описанных американцем, — поездка в Москву ночным поездом, пассажиров которого они с «курировавшими» его уголовниками вместе ограбили.

В предстоящем фильме Берт встретится с условной «мафией» 20 лет спустя, когда они вместе с отцом будут путешествовать по России и их «украдут».

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