Средняя стоимость проживания в Сочи на майских праздниках выросла до 50% на фоне ограничения полётов в Турцию

После того, как Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за усугубившейся в этих странах эпидемиологической обстановки, стоимость проживания в Сочи на майских праздниках в среднем увеличилась на 50%. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных представителей туротрасли, которые, однако, прогнозируют снижение цен после возобновления полётов.



«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — рассказала агентству президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.



Рост цен на отдых в Сочи председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина связывает с повышенным спросом. «Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», — заявила она.



По мнению Косьминой, после открытия Турции для российских туристов цены могут начать снижаться, но распространяться это будет только на свободный номерной фонд.



«У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», — поделилась Косьмина.



Ранее, уточняет ТАСС, эксперты прогнозировали рост стоимости отдыха в Сочи в летний период на 15%, связывая это с подорожанием продуктов и необходимостью закупать маски, дезинфицирующие средства и привлекать дополнительных сотрудников для обработки номеров.

